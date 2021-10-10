На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда "Москва-2020"

Вадим Карасев

В соответствии с поручением мэра российской столицы Сергея Собянина Большую кольцевую линию будут обслуживать только поезда новой серии "Москва-2020". Речь идет более чем о сотне составов.

"Более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнется", – рассказал вице-мэр Максим Ликсутов, отвечающий за вопросы транспорта.

Новые поезда – лауреаты международной премии Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн. В их вагонах предусмотрено все необходимое для комфортной и безопасной поездки, в том числе датчики дыма, климатические установки, интерактивные навигационные дисплеи, USB-порты для зарядки устройств.

К линейке "Москва-2020" относятся вагоны серий 81-775, 81-776 и 81-777. Технически они базируются на предыдущей линейке, но в связи с большим объемом нововведений в конструкции, выделены в отдельный ряд. Обкатка таких поездов началась в прошлом году, тогда же стартовала и пассажирская эксплуатация.

Как сообщал Ruposters, в Москве установили рекорд по запуску новых станций метро.