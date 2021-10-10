Нового канцлера Австрии приведут к присяге 11 октября

19:29 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен в понедельник приведёт к присяге нового канцлера страны Александера Шалленберга. Об этом 10 октября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на австрийскую радиостанцию Ö3.

В субботу вечером канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры по делу о коррупции. Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить в качестве своего преемника министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.

«Александера Шалленберга завтра (в понедельник — Прим. ред.) назначат новым федеральным канцлером, федеральный президент Ван дер Беллен приведёт его к присяге в 13:00 (в 14:00 по московскому времени — Прим. ред.)», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

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Себастьян Курц занимал пост федерального канцлера Австрии с декабря 2017 по 9 октября 2021 года. Ранее он занимал пост министра иностранных дел Австрии. С 2017 года Курц возглавляет Австрийскую народную партию.

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