Опубликованы официальные итоги голосования на парламентских выборах в Чехии

12:20 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

В Чехии завершились двухдневные выборы, явка составила 65,43 процента, согласно официальным итогам голосования в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики наибольшее число голосов получила коалиция «Вместе». Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское статистическое управление.

В коалицию «Вместе» входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09», коалиция набрала 27,79 процентов голосов избирателей и получит 71 из 200 депутатских мандатов.

У центристского политического движения АНО («Акция недовольных граждан»), которое возглавляет глава кабмина Андрей Бабиш, — 27,17 процента голосов и 72 парламентских кресла.

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Коалиция леволиберальной Чешской пиратской партии и движения «Старосты и независимые» собрала 15,62 процента (37 депутатских мандатов), а партия «Свобода и прямая демократия» 9,56 процента голосов (20 депутатских мандатов).

Чешский парламент состоит из Палаты депутатов Чешской Республики (избирается на четыре года) и Сената (избирается на шесть лет, но треть состава обновляется каждые два года).

14 мая, российский кабмин своим распоряжением утвердил перечень недружественных иностранных государств, в который попали Соединённые Штаты Америки и Чешская Республика. Дипмиссия Чехии, согласно документу о недружественных странах, может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, Соединённые Штаты — ни с кем.

Власти Чехии, в свою очередь, назвали попадание в список недружественных России стран шагом к эскалации отношений.

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