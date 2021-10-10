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Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе

Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе

Аппарат Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе. Об этом рассказали специалисты NASA, после изучения снимков, присланных марсоходом на Землю.

Во время своей миссии ровер изучил кратер под названием Езеро диаметром 45 км. Уровень воды в нём постоянно колебался и повышался в периоды наводнений - это было в то время, когда на поверхности существовало гораздо больше воды. Эксперты сделали вывод, что в прошлом на Марсе могла быть и биологическая жизнь.

Фотографии с орбиты показали веерообразную структуру дна кратера, оно выглядит как дельта - место, где река впадала в озеро около 3,7 млрд лет назад. Именно там учёные хотят начать поиски предполагаемых останков древних микробов.

Марсоход Perseverance доставили на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США 18 февраля 2021 года. Кроме поиска признаков жизни, он будет изучать геологию и палеоклимат планеты.

Ранее Ruposters писал, что марсианский зонд заснял масштабные полярные сияния.

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По материалам: uposters.ru

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