"Просто симпатия": Шаляпин заявил, что не любил умершую от коронавируса жену

Вадим Карасев

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что его отношения с Татьяной Клаудией Дэвис, умершей вскоре после их свадьбы, были самым ярким моментом в его жизни. Однако он признался в отсутствии к ней изначально серьезных чувств.

По его словам, смерть супруги от осложнений коронавирусной инфекции стала для него потрясением. Артист считает отношения с Татьяной одним из ярчайших воспоминаний своей жизни, но, несмотря на все это, о любви к своей избраннице Шаляпин не упоминает.

"У меня не было к ней любви, конечно. Скорее, симпатия. Татьяна подошла мне по психотипу", — сказал он в эфире программы "Светские хроники" на Пятом канале.

Он добавил, что со временем все же стал испытывать к жене серьезные чувства. Сама идея о бракосочетании принадлежала Дэвис, именно она инициировала церемонию, потому что "поспорила с подругой, что выйдет замуж быстрее", утверждает певец. Перед свадьбой пара подписала брачный контракт, и сейчас вдовец заверяет в отсутствии претензий на наследство, которое осталось от его покойной супруги.

Избранница Шаляпина была госпитализирована в Штатах с COVID-19 сразу после свадебного торжества. 30 сентября стало известно о ее смерти. Муж простился с ней трогательными строками из своей песни, и умершую кремировали в США.

Ранее NEWSTES писал, что родители Татьяны Клаудии Дэвис обвинили Прохора Шаляпина в смерти своей дочери.