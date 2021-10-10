Путин: аграрный сектор стал одним из флагманов российской экономики

10:26 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Kremlin.ru

Государство будет делать все для обеспечения комфортной, современной и благополучной жизни на селе, заявил Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

По словам президента, у россиян, особенно у семей с детьми, все большую популярность приобретает сельский туризм, который дает дополнительные стимулы и ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

«У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе — комфортной, современной и благополучной», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что благодаря ответственной работе в аграрном секторе в последние годы Россия вышла на высокие рубежи по сбору урожая.

Землям сельхозназначения хотят найти хозяев

«Как по зерновым, так и по другим культурам — и уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние, очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное, засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию. Такая же позитивная тенденция и в животноводстве, где год за годом увеличиваются объёмы производства мясных, молочных продуктов», — отметил президент.

По его словам, перспективы быстрого роста демонстрируют виноградарство, садоводство, производство органической продукции.





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Российский лидер отметил, что народ гордится успехами, достигнутыми благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Спасибо вам большое за честный труд, за надёжность, преданность своему делу», — добавил Владимир Путин.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечают с 1999 года во второе воскресенье октября. В 2021 году эта дата выпала на 10 октября.

Агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей российской экономики. За последние годы объём сельскохозяйственного производства увеличился на 14,7 процента. Среднегодовой прирост производства в отрасли составляет более 2,3 процента. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций — 82,3 процента.

#сельское хозяйство #промышленность

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