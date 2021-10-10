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Шутки о разводе с Канье Уэстом, пластических операциях и секс-видео: Ким Кардашьян дебютировала в шоу SNL

Шутки о разводе с Канье Уэстом, пластических операциях и секс-видео: Ким Кардашьян дебютировала в шоу SNL

Вчера 40-летняя Ким Кардашьян дебютировала в популярном комедийном шоу на канале NBC Saturday Night Live. Телезвезда продемонстрировала отличное чувство юмора, вызвав смех у зрителей своим монологом и сценками, и доказала, что ей не чужда самоирония.

В своем монологе она много шутила о себе и своей семье. Так, она в ироничной манере прокомментировала свой развод с 44-летним Канье Уэстом.

Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. Он также самый богатый темнокожий мужчина в Америке, который подарил мне четырех удивительных детей. Поэтому, когда я развожусь с ним, это означает, что причина в одном... его личности,

— сказала она.



К слову, рэпер свою бывшую жену перед ответственным дебютом поддержал и приехал в Нью-Йорк накануне шоу — пару видели в пятницу, когда они вместе выходили из отеля.

Телезвезда также рассмешила публику, когда в своей речи намекнула на пластические операции сестер.

Я рада быть здесь сегодня вечером, чтобы показать вам, что я больше, чем просто симпатичное личико, и хорошие волосы, и отличный макияж, и великолепная грудь, и идеальные ягодицы. В принципе я гораздо лучше, чем та фотография, которую мои сестры показывают пластическим хирургам в качестве примера,

— заявила Кардашьян.


А затем она вспомнила о скандальном секс-видео с ее бывшим бойфрендом Рэеем Джеем, которое просочилось в сеть.

У меня вышел только один фильм, и никто не сказал мне, что состоится его премьера. Должно быть, это вылетело у моей мамы из головы,

— шутила Ким.



Ким Кардашьян и Эми Шумер

В конце монолога звезда сообщила, что собирается объявить об участии в президентской гонке, но затем сказала, что это шутка.

Я не буду баллотироваться в президенты, в нашей семье не может быть трех политиков-неудачников,

— сказала она, имея в виду президентскую гонку Канье Уэста и выдвижение своего трансгендерного отца Кейтлин Дженнер на пост губернатора Калифорнии.

Ким также спародировала свою старшую сестру Кортни Кадашьян, высмеяв ее страстный роман с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.


Мики Дэй и Ким Кардашьян

Перевоплотившись в Кортни, Ким примерила на себя роль судьи в телевизионном реалити-шоу. Компанию в вымышленном судебном заседании ей составили мама Крис Дженнер, сестра Хлое Кардашьян и постоянные актеры шоу, которые сыграли других членов знаменитого семейства.



Хлое сказала, что подала на сестру в суд за то, что та украла ее визажиста. Но так как Ким была в наряде, который надевала на Met Gala, никто не смог увидеть ее лицо. Претензией Крис Дженнер было то, что ее дочь Кендалл была слишком скучной на реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а от другой своей дочери Кайли она требует, чтобы та родила быстрее.

Для Ким участие в шоу стало большим и очень волнительным событием. Она готовилась по несколько часов в день и, по словам инсайдеров, очень волновалась. Большую помощь ей оказал бывший супруг, который давал ей советы и поддерживал.



Пользователи сети пришли в восторг от дебюта Ким. Они признались, что не ожидали, что она продемонстрирует такой прекрасный актерский талант.

Ким Кардашьян была очень забавной! Очень неожиданно! Пусть сегодняшний вечер послужит уроком, что никого нельзя недооценивать и унижать,

— пишут интернет-юзеры.

Но больше всего зрителей, похоже, впечатлил поцелуй Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, которые сыграли Аладдина и Жасмин.

Пит Дэвидсон написал одну пародию, и его целью было поцеловать Ким,

— шутят в сети.


Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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