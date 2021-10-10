СМИ: Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

Вадим Карасев

Вчера 39-летняя телеведущая Ксения Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, в результате которой погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

ДТП произошло по дороге из Адлера. Сообщается, что Собчак ехала с водителем и членами своей команды в аэропорт на автомобиле Mercedes S500. Во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, которого отбросило на микроавтобус. Находившаяся в салоне Volkswagen женщина погибла, а водитель и еще один пассажир получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Пассажиры микроавтобуса за медицинской помощью не обращались.





После аварии Собчак, которая от медицинской помощи отказалась, вместе со своими помощниками пересела в такси и уехала в аэропорт. От официальных комментариев представитель звезды Кирилл Суханов отказался. В своих соцсетях журналистка тоже хранит молчание о случившемся накануне.

Менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию. Однако водитель Mercedes подтвердил, что в момент аварии в салоне автомобиля находилась Ксения Собчак. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт,

— сообщает телеграм-канал "РЕН ТВ".

В Сочи Ксения Собчак летала на корпоратив, где она была ведущей вместе с Игорем Верником.





Первым новостью со Spletnik поделился блогер Zenitsu98.

Мариана Панкина