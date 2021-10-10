Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Подготовиться к очередной неделе октября и привлечь в жизнь удачу помогут подсказки старших Арканов. Благодаря раскладу карт Таро представители Знаков Зодиака смогут выбрать тактику, которая приведет их к успеху, минуя промахи и неприятности.

Расклады карт Таро — уникальный способ заглянуть в собственное будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с еженедельным прогнозом, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне и заранее подготовиться к грядущим событиям. Внимание к интуиции и умение проецировать советы на личную жизнь помогут предотвратить неприятности и запросто привлечь нужные события.

Овен





Аркан «Умеренность» открывает неделю, призывая Овнов отказаться от спонтанных действий. Карта говорит о необходимости вдумчиво заниматься своей работой, чтобы не пропустить ничего, что может негативно повлиять на будущие успехи.

Аркан «Верховная жрица» указывает на скорую развязку, когда Овны смогут понять суть происходящего, узнать тайны, которые помогут принять верные решения. Совет карты — слушать внутренний голос и не игнорировать предчувствия, чтобы не столкнуться с неудачами.

«Император» в раскладе — карта мудрости и решительности. По ней Овны смогут принять верные решения, найти единомышленников и без труда прийти к успеху. Главное — не откладывать работу в долгий ящик и не пытаться схитрить.

Телец





Аркан «Колесница» призывает Тельцов быть смелыми. Карта говорит о возможности добиться новых успехов и кардинально изменить жизнь, но для этого нужно поторопиться, чтобы не упустить перспективных возможностей.

По карте «Суд» Тельцы смогут решить сложные вопросы, освободиться от наболевшего и вдохнуть полной грудью перед новыми достижениями. Аркан сулит успехи тем, кто будет внимателен и не позволит сомнениям встать на пути.

Карта «Сила» призывает Тельцов с оптимизмом смотреть в будущее и не бояться впускать в жизнь перемены. По этому Аркану нельзя бездействовать — судьба дает шанс смелым и целеустремленным.

Близнецы





Начало недели будет у Близнецов не самым простым. Аркан «Дьявол» указывает на препятствия, которые важно пройти с честью, чтобы привлечь успех и не зайти в тупик, поддавшись на провокации или сиюминутные прихоти.

По карте «Солнце» Близнецов ожидает победа. Аркан говорит о разрешении любых проблем, новых возможностях и обретении финансового благополучия. По этой карте представители Знака смогут обрести то, о чем мечтали длительное время.

«Дурак» в раскладе — карта, призывающая Близнецов не терять бдительности. Аркан указывает на новые возможности, если обращать внимание на знаки судьбы, а также не относиться халатно к своим обязанностям.

Рак





Аркан «Иерофант» призывает Раков положиться на свой опыт и следовать букве закона. Честность и непредвзятость, а также мудрые решения помогут выйти из сложной ситуации победителями, а также завоевать авторитет среди окружения.

По карте «Солнце» Тельцов ждут радостные события и перемены к лучшему. Карта указывает на разрешение сложных вопросов и достижение поставленных задач. Тельцы смогут найти свое призвание и поправить материальное положение за свет активной работы.

Карта «Императрица» сулит приятные перемены. По ней происходят подвижки в личной жизни: одинокие сердца встречают свою любовь, а семейные пары обретают гармонию. Нередко Аркан указывает на долгожданное пополнение в семье.

Лев





Львов в начале недели ждут испытания, и о них сообщает Аркан «Дьявол». По этой карте нельзя потакать страхам и сомнениям, полагаться на волю случая и доверять незнакомцам. От Львов потребуются мужество и выдержка, чтобы справиться с временными трудностями.

Аркан «Башня» указывает Львам на неизбежные перемены, которые поначалу могут показаться неуместными. Тем не менее карта сулит добрые вести, если не сопротивляться и не тянуть за собой отжившее прошлое, мешающее развитию.

Карта «Маг» сулит Львам новые задачи, справиться с которыми будет проще, если идти нетрадиционным путем, используя смекалку и сноровку. Умение подстраиваться под обстоятельства и оптимизм помогут взять судьбу в свои руки.

Дева





Аркан «Повешенный» призывает Дев не пугаться, если какое-то из дел не получает продолжения. В этом случае важно направить силы в русло решения других вопросов, а затем, когда ситуация прояснится, вновь вернуться к незавершенному делу.

По карте «Звезда» Девам не стоит игнорировать предчувствий — они помогут не оступиться и завершить поставленные задачи в срок. Аркан говорит о благополучном развитии событий, а значит, можно смело идти выбранной дорогой и не сомневаться в себе.

В конце недели по карте «Влюбленные» Девы встанут перед выбором, делать который нужно сердцем. Прислушиваться к советам со стороны не имеет смысла — окружение может преследовать иные идеалы, чуждые Девам.

Весы





Карта «Правосудие» описывает ситуацию, когда Весам придется признать справедливость происходящего. Карта указывает на результат работы, когда представители Знака смогут либо получить награду, либо проделать работу над ошибками, чтобы усвоить урок.

По карте «Императрица» Весов ждет подмога со стороны близких людей. Это могут быть родители или вторая половина, которые разделят трудности и помогут найти верное решение в сложной ситуации.

Аркан «Колесница» описывает ситуацию активной борьбы, когда Весы смогут побороть страхи и начать новый этап жизни, полный позитивных событий. Весам нужно приложить усилия и не бояться работы, чтобы достичь новых вершин.

Скорпион





По карте «Повешенный» Скорпионы не должны опускать рук, если что-то пошло не так. В начале недели планы могут поменяться, а значит, нужно искать выход из сложившейся ситуации, чтобы не терять времени даром.

Аркан «Смерть» сулит Скорпионам серьезные перемены. По этой карте из жизни уходит все то, что уже потеряло смысл, и такому положению дел не стоит сопротивляться. Чем быстрее Скорпионы оставят старые планы, тем быстрее в их жизнь ворвется ветер перемен.

«Колесница» в раскладе — карта активных действий. Следуя после карты «Смерть», Аркан указывает на перспективные возможности, а значит, Скорпионы не должны бездействовать. Уверенность и активность помогут покорить новые вершины.

Стрелец





Карта «Отшельник» указывает Стрельцам на необходимость серьезных размышлений. Опираясь на свой опыт, представители Знака смогут принять верные решения и без труда найти самый короткий путь к поставленной цели.

Аркан «Солнце» указывает Стрельцам на завершение трудностей и безоговорочную победу. По этой карте на пути нет препятствий, а значит, можно смело идти вперед и не бояться за свое будущее.

По карте «Дурак» Стрельцы не должны быть самонадеянны. Карта описывает ситуацию, когда близость победы может затуманить разум, и на сильных эмоциях Стрельцы могут совершить оплошность, которая отдалит от цели.

Козерог





«Умеренность» в раскладе для Козерогов — карта, призывающая не торопиться и не идти на поводу эмоций. По этому Аркану события развиваются в позитивном ключе, и даже если дела продвигаются медленнее, чем хотелось бы, Козерогам нельзя спешить.

Аркан «Влюбленные» указывает Козерогам на необходимость прислушаться к себе и сделать единственно верный выбор. Не исключено, что для этого придется пойти на малые жертвы, которые позже окупятся с лихвой.

По карте «Башня» Козерогам предстоит взять ответственность в свои руки. Аркан указывает на необходимость выполнять обязательства, чтобы прийти к поставленной цели, и не надеяться на волю случая.

Водолей





По карте «Башня» Водолеям придется пустить в жизнь назревающие перемены, от которых больше нельзя скрываться. Действуя без страха, но с осторожностью, удастся избежать неприятностей и досадных промахов.

Карта «Солнце» сулит триумф, а значит, Водолеи смогут справиться с накопившимися делами и найти верный подход к каждому вопросу. Разделить радость от победы над обстоятельствами можно с близкими.

Аркан «Сила» призывает Водолеев не останавливаться на достигнутом. Полученные ранее знания и навыки помогут справиться со всем, что было в планах, а значит, не нужно медлить, уповая на судьбу. Активность, целеустремленность и позитивный настрой помогут свернуть горы.

Рыбы





Аркан «Влюбленные» призывает Рыб настроиться на выбор. По этой карте предстоит взвесить все «за» и «против», чтобы принять верное решение, которое поможет привлечь счастливые перемены и избежать досадных промахов.

По карте «Смерть» происходит неизбежное «отмирание» прошлого. Рыбам в середине недели предстоит попрощаться со старыми планами и идеями, которые не нашли своего воплощения. Не помешает Рыбам и обновление энергетики для прилива творческих сил.

Аркан «Мир» расставляет все по местам. По этой карте не составит труда навести порядок в своей жизни, занять свою нишу и в полной мере насладиться проделанной работой. Рыбы смогут вдохнуть полной грудью и заниматься тем, к чему лежит душа.