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Трагедии, романы и зависимости: как сложилась жизнь актеров сериала "Клон" 20 лет спустя

Трагедии, романы и зависимости: как сложилась жизнь актеров сериала "Клон" 20 лет спустя

В октябре исполнилось ровно 20 лет со дня мировой премьеры бразильского сериала "Клон", который в начале нулевых захватил интерес зрителей из самых разных стран. В России же сериал о страстно влюбленных друг в друга Жади и Лукасе впервые показали в 2004 году и с тех пор неоднократно повторяли по ТВ. Среди российских зрителей у "Клона" по-прежнему есть преданные поклонники, которые до сих пор с трепетом вспоминают самые трогательные и драматические моменты из сериала и чуть ли не наизусть знают все хитросплетения сюжета. В честь круглой даты Spletnik вспоминает исполнителей ключевых ролей в сериале и рассказывает, как сложилась их судьба спустя 20 лет после "Клона".

Жади — Джованна Антонелли, 45 лет

Джованна Антонелли стала звездой бразильского кино еще до съемок в сериале "Клон". Она дебютировала на телевидении, когда ей было всего 14 лет, а в 2000 году снялась в своем первом фильме "Босса Нова". Известной же ее сделал сериал "Семейные узы", через год после которого в ее жизни уже появился "Клон".


Джованна Антонелли в сериале "Клон"

В мелодраматическом сериале Глории Перес Антонелли сыграла главную героиню — молодую мусульманку по имени Жади, выросшую в Рио-де-Жанейро и оттого далекую от религии. Оставшись сиротой, девушка переезжает жить к своему дяде в Марокко и пытается привыкнуть к жизни по мусульманским обычаям. Жади влюбляется в приехавшего из Рио в Марокко на отдых с семьей Лукаса, но понимает, что им не быть вместе, ведь ей против своей воли предстоит выйти замуж за незнакомца по имени Саид. Лукас, в свою очередь, тоже пытается жить без Жади и женится на девушке своего покойного брата-близнеца. Запретная любовь между Жади и Лукасом продолжается много лет и приносит много горя и неприятностей обеим семьям.


Джованна Антонелли и Мурило Бенисио в сериале "Клон"


Джованна Антонелли в сериале "Клон"

Личная жизнь самой Джованны Антонелли была такой насыщенной, что тоже могла бы лечь в основу сценария очередной бразильской мыльной оперы. Еще до своего успеха, в 1997 году, она вышла замуж за Рикардо Медину, с которым была знакома еще со школы. В 2001 году, когда на экраны вышел сериал "Клон", Антонелли разводится с Медину. По слухам, причиной их расставания стал Мурило Бенисио, который сыграл в "Клоне" экранного возлюбленного Джованны Лукаса. К слову, сами актеры утверждают, что их роман завязался уже после окончания съемок и никак не повлиял на развод Антонелли.



Джованна Антонелли в сериале "Клон"

В 2005 году у Джованны и Мурило родился сын Пьетро, но всего через два года после этого пара, к большой печали фанатов культового сериала нулевых, рассталась. В 2007-м Джованна вышла замуж за американского бизнесмена итальянского происхождения Роберто Локасцио, однако их брак продлился всего четыре месяца. По слухам, к разводу снова был причастен Мурило Бенисио, который не позволил увезти их общего сына жить в США. Пока новоиспеченные супруги были заняты судебными разбирательствами с Бенисио, их чувства заметно охладели, и они решили развестись.


Джованна Антонелли

После развода Джованна Антонелли с головой ушла в работу, а в 2009 году на съемочной площадке очередного сериала "Прожить жизнь" встретила новую любовь. Избранником актрисы стал режиссер Леонардо Ногейра. Всего через год после начала романа у Джованны и Леонардо родились близняшки Антония и София. Антонелли и Ногейра уже больше 10 лет счастливы вместе, свои отношения они официально не зарегистрировали. С отцом своего сына Мурило Бенисио Джованна поддерживает дружеские отношения и периодически встречается с ним на семейных праздниках.


Джованна Антонелли с сыном Пьетро


Джованна Антонелли и Мурило Бенисио с общим сыном Пьетро и детьми от других отношений

Что касается карьеры Антонелли, то после окончания "Клона" она продолжила активно сниматься и стала чуть ли не главной звездой бразильских сериалов. Параллельно Джованна также является лицом нескольких косметических брендов, развивает собственную линию парфюмерии Giovanna Antonelli Parfums и свой бренд сумок.




Джованна Антонелли с мужем Леонарду Ногейрой и детьми


Джованна Антонелли с дочерьми

Лукас, Диога, Лео — Мурило Бенисио, 50 лет

В отличие от Джованны Антонелли, Мурило Бенисио не был звездой у себя на родине до сериала "Клон". Еще в самом начале карьеры он пытался пробиться в Голливуд и даже появился в нескольких картинах, в том числе в "Женщине сверху", где его партнершей по площадке стала Пенелопа Крус. Однако в США как-то не задалось, и Мурило решил вернуться в Бразилию, где почти сразу получил свою счастливую роль в сериале "Клон". В нем он сыграл сразу нескольких персонажей, совершенно разных по характеру: братьев-близнецов Лукаса и Диогу, а также клона погибшего Диогу Лео.


Мурило Бенисио в сериале "Клон"

Еще до большой славы за Мурило ходила слава отъявленного ловеласа. Сначала он встречался с бразильской актрисой Алессандрой Негрини, от которой у него остался сын Антонио. Потом ушел от нее к актрисе и модели Каролине Ферраз, а ее оставил ради партнерши по сериалу "Клон" Джованны Антонелли. Однако, вопреки желанию поклонников, построить крепкую семью с Антонелли у Мурило тоже не получилось: вскоре после рождения сына они расстались. После разрыва с Антонелли Мурило несколько лет жил в гражданском браке с актрисой Гильерминой Гинле, которая раньше была замужем за его родным братом Леонардо (все почти как в "Клоне"!).


Мурило Бенисио и Джованна Антонелли в сериале "Клон"


Мурило Бенисио в сериале "Клон"


Следующей избранницей Бенисио стала актриса Дебора Фалабелла, которая по иронии судьбы в "Клоне" играла его дочь Мел. В жизни она была не сильно младше Бенисио: их разница в возрасте составляла восемь лет. Чувства между ними вспыхнули на съемочной площадке уже другого сериала — "Проспект Бразилии" в 2012 году. Бенисио и Дебора прожили вместе семь лет, а в 2019 году объявили о своем расставании, не уточнив причин. Через год после разрыва с Фалабеллой Мурило недолго встречался со сценаристской бразильского сериала "Любовь матери" Мануэлой Диас. На данный момент о личной жизни актера ничего не известно.


Дебора Фалабелла и Мурило Бенисио в сериале "Клон"


Дебора Фалабелла и Мурило Бенисио


Мурило Бенисио продолжает сниматься в бразильских фильмах и сериалах. По слухам, предложений по работе у него могло бы быть и больше, если бы не его пристрастие к алкоголю. К слову, сам актер никогда публично не комментировал слухи о своей зависимости. Судя по фото в инстаграме, Бенисио много путешествует, а все свободное время старается уделять двоим сыновьям.





Мурило Бенисио с сыном Пьетро


Мурило Бенисио с сыновьями Антонио и Пьетро


Назира — Элиане Жиардини, 68 лет

Элиане Жиардини с детских лет грезила об актерской карьере. В юном возрасте она начала играть в театре, а на телевидении дебютировала еще в 1970-х. Еще до съемок в "Клоне" она снялась в нескольких бразильских сериалах, имеющих успех в России, в том числе в "Воздушных замках". В "Клоне" она сыграла своенравную сестру мужа Жади Назиру.


Элиане Жиардини в сериале "Клон"

В 1973 году Элиане вышла замуж за актера Паоло Бетти. В браке они прожили целых 23 года, и за это время у них родились две дочери: Джулиана и Марианна. В конце 1990-х пара неожиданно рассталась, после чего Жиардини больше не вышла замуж.


Зато карьера актрисы после развода с мужем пошла в гору. После съемок в "Клоне" Жиардини продолжила активно сниматься в сериалах, а иногда получала предложения о работе сразу над несколькими проектами в год. Небольшой перерыв в карьере Элиане пришлось взять в период с 2017 по 2019 год. Он был связан с личной трагедией в семье актрисы.


Летисия Сабателла и Элиане Жиардини в сериале "Клон"

В 2017 году младшая дочь Жиардини Марианна родила сына, у которого врачи почти сразу диагностировали страшный диагноз — острый миелоидный лейкоз. В этот момент семья сплотилась, как никогда, и заявила, что до конца будет бороться за жизнь мальчика.


Элиане Жиардини с внуком Антониу

Спасти малыша Антониу так и не удалось, и в 2019 году он скончался. Смерть внука стала настоящим потрясением для Элиане и ее семьи. В тот период актриса на время отказалась от съемок и ушла из соцсетей, чтобы поддержать дочь после страшной трагедии. Через время Жиардини вернулась к работе, потому что только так могла заглушить в себе боль от потери внука. Смерть малыша сказалась как на психологическом, так и на физическом состоянии актрисы: какое-то время она даже приезжала на репетиции в родной театр на инвалидном кресле. К концу 2020 года Элиане наконец смогла восстановить здоровье и полноценно вернуться к работе.


Элиане Жиардини с мамой и дочерьми



Ивети — Вера Фишер, 69 лет

Как и Джованна Антонелли, на момент съемок в сериале "Клон" Вера Фишер уже была состоявшейся звездой. Свою карьеру она начала в качестве модели еще в 15-летнем возрасте, а в 1969 году стала обладательницей титула "Мисс Бразилия" — на тот момент ей было всего 18 лет. В 1980-х Вера начала активно сниматься в бразильских сериалах, благодаря чему обрела еще большую популярность в родной стране.


Вера Фишер в молодости

Однако успешную карьеру Фишер в какой-то момент едва не разрушила личная жизнь. В конце 1980-х Вера вышла замуж за актера Фелипе Камаргу, который был младше ее на 9 лет. Ради него Фишер оставила первого мужа Перри Салеса (он также потом снимался в сериале "Клон" и играл Мустафу). В браке с Перри Вера прожила 16 лет, а в 1979 году на свет появилась их дочь Рафаэла.


Вера Фишер в сериале "Клон"


Однако встреча с молодым Фелипе Камаргу в один миг перечеркнула жизнь Фишер. После появления на свет их сына Габриэля отношения пары начали стремительно ухудшаться. Фелипе часто выходил из себя, требовал, чтобы супруга больше времени проводила дома, и даже поднимал на нее руку. Вера Фишер долгое время скрывала от публики свои проблемы в браке, однако коллеги замечали, что актриса все чаще приходит на съемки в синяках.


Вера Фишер в сериале "Клон"


В 1995 году Вера и Фелипе развелись, после чего в ее жизни началась черная полоса. На фоне стресса у Фишер началась депрессия, которую она пыталась заглушить с помощью алкоголя и наркотиков. С 1997 по 2000 год актриса проходила лечение от зависимостей, и на это время бывший муж лишил ее родительских прав. Вера могла видеть сына только раз в две недели, из-за чего очень сильно страдала.


Вера Фишер с сыном


Вера Фишер с дочерью

Только после 2000 года Фишер смогла восстановить свои родительские права — с того момента наконец началась новая глава в ее жизни. В 2001 году она получила роль в сериале "Клон", в котором сыграла Ивети — возлюбленную Леонидаса, отца Лукаса и Диогу. За год до "Клона" Вера также снялась в популярном сериале "Семейные узы". Этот проект обернулся для нее выгодным контрактом с компанией Globo, в сериалах которой она снималась вплоть до 2011 года.


Вера Фишер


После окончания контракта Вера Фишер продолжила сниматься в бразильских сериалах, однако за последние несколько лет количество ее рабочих проектов заметно сократилось. В прессе также поговаривали, что актриса как перчатки меняет молодых поклонников, однако она сама всегда деликатно уходит от вопросов журналистов на эту тему.




Саид — Далтон Виг, 57 лет

Прежде чем начать свою большую сериальную карьеру, Далтон Виг успел попробовать себя во множестве самых разных профессий. В свое время он был преподавателем, рекламным брокером и даже фотографом на боях без правил. Уже после 25 лет Далтон решил осуществить свою детскую мечту об актерстве и пошел учиться в драматическую школу. В середине 1990-х он начал сниматься в своих первых сериалах, а параллельно пробовал себя в качестве ведущего различных шоу.


Далтон Виг в сериале "Клон"

Однако настоящая популярность пришла к Далтону только после того, как он сыграл в "Клоне" Саида — сурового мусульманского мужа главной героини Жади. В интервью Виг неоднократно признавался, что эта роль далась ему нелегко: по своей натуре мягкому, Далтону было сложно вживаться в роль жесткого и своенравного Саида.


Далтон Виг Джованна Антонелли в сериале "Клон"


Однако старания Вига дали свои результаты. После окончания "Клона" он продолжил много сниматься в бразильских сериалах и вести ТВ-шоу. В период рассвета своей популярности Далтон сначала встречался с актрисой Микаэлой Гоэс, а потом женился на другой актрисе — Барбаре Пас, в браке с которой прожил с 2003 по 2005 год.


Далтон Виг


После развода Далтон долго не мог встретить женщину, с которой хотел бы дальше пойти по жизни и создать настоящую семью. В 2010 году Виг начал встречаться с актрисой Камилой Черкес, которая моложе его почти на 20 лет. Большая разница в возрасте не стала преградой для их отношений, и в 2012 году пара поженилась. Через четыре года после этого Далтон и Камила впервые стали родителями: на свет появились их долгожданные близнецы Артур и Давид.


Камила Черкес и Далтон Виг


Камила Черкес с сыновьями

Сейчас Далтон большую часть времени уделяет воспитанию сыновей, параллельно продолжает сниматься в сериалах, а также периодически играет в театре, где выходит на сцену вместе со своей супругой Камилой.




Камила Черкес и Далтон Виг

Латифа — Летисия Сабателла, 50 лет

Летисия Сабателла обрела популярность в родной Бразилии еще за 10 лет до съемок в "Клоне". Ее первой работой на телевидении стал сериал "Властелин мира", в котором она сыграла секс-работницу по имени Таис. Яркая и характерная роль принесла юной Летисии не только узнаваемость, но и неофициальный титул секс-символа страны, а также много предложений по работе.


Летисия Сабателла в сериале "Клон"


Настоящее признание же Сабателла получила после того, как сыграла в "Клоне" кроткую мусульманку Латифу — полную противоположность своей сериальной сестры Жади. С того момента Летисия начала еще больше сниматься в сериалах и кино, чем продолжает заниматься по сей день. Сабателла также увлекается музыкой и время от времени устраивает свои небольшие камерные концерты.


Джованна Антонелли и Летисия Сабателла в сериале "Клон"


Летисия Сабателла в сериале "Клон"

Задолго до съемок в "Клоне" Летисия вышла замуж за своего партнера по "Властелину мира", актера Анжело Антонио. В 1993 году у пары родилась дочь Клара. Девочка появилась на свет на шестом месяце и долгое время провела в больнице: тогда врачи давали лишь пять процентов шансов, что малышка сможет выжить. Этот период был очень тяжелым для семьи Сабателлы, но благодаря стараниям врачей девочка окрепла и осталась жива. Сама Летисия воспринимает это как дар и настоящее чудо.


Летисия Сабателла


С супругом же Сабателла рассталась через десять лет после рождения дочери, уже после получения популярности в "Клоне". С того момента о личной жизни Летисии прессе ничего не известно.



Хадижа — Карла Диас, 30 лет

Карла Диас начала сниматься в "Клоне", когда ей было 10 лет, и сыграла дочь Жади и Саида Хадижу. Это был не первый опыт юной актрисы на телевидении: впервые в рекламе она появилась в возрасте двух с половиной лет, после чего начала активно сниматься в телесериалах. В 2000 году малышка подписала контракт с каналом Globo, в рамках которого сначала снялась в сериале "Семейные узы", а через год после этого — в "Клоне". В обоих проектах ее партнершей была Джованна Антонелли.


Джованна Антонелли и Карла Диас в сериале "Клон"


Карла Диас в сериале "Клон"

После "Клона" Карла Диас стала известна не только в Бразилии, но и во всем мире. После этой роли юная звезда получила большое количество наград на родине, в том числе премию "Лучшая молодая актриса". Девушка планировала продолжать заниматься актерской профессией и однажды добиться по-настоящему громкого успеха.


Карла Диас в сериале "Клон"

К счастью, проблем с предложениями у Карлы после съемок в "Клоне" не было, и она продолжила осваивать актерское мастерство на съемках многочисленных телесериалов. В 2021 году послужной список Диас пополнился двумя полнометражными работами. Карла также пробует себя и в качестве модели: часто снимается в журналах и рекламирует различные бренды в своем инстаграме.



Джованна Антонелли и Карла Диас в сериале "Клон"

Диас любит стильную одежду и аксессуары и много путешествует по миру. А вот о личной жизни девушки ничего не известно: лишь то, что детей и мужа у нее нет.


Карла Диас




Маиза — Даниэла Эскобар, 52 года

Даниэла Эскобар запомнилась поклонникам сериала "Клон" по роли нелюбимой супруги Лукаса Маизы, которая гордо заявляла, что "превращает свои слезы в бриллианты". Героиня Даниэлы не только терпит безразличие и измены мужа, но и помогает дочери справиться с наркозависимостью. Эскобар серьезно готовилась к роли и даже консультировалась с профессиональными психотерапевтами.


Даниэла Эскобар в сериале "Клон"


Главной работой в своей карьере Эскобар считает вовсе не "Клон", который прославил ее на весь мир, а мини-сериал "Бразильская акварель". Ради этого проекта актриса в свое время отстригла длинные волосы, похудела на 15 килограммов и научилась имитировать румынский акцент. После съемок в "Клоне" Даниэла продолжила сериальную карьеру, а также одно время вела популярное ток-шоу на бразильском телевидении.


Даниэла Эскобар в сериале "Клон"


Еще до "Клона" Эскобар вышла замуж за известного в Бразилии режиссера Жайме Монжардима, в браке с которым родился сын Андре. В 2003 году Даниэла и Жайме развелись, после чего о личной жизни актрисы многие годы ничего слышно не было. В 2010 году актриса снова пошла под венец: на сей раз с бизнесменом Марселу Вельнером. Однако их брак продержался меньше года.


Даниэла Эскобар




Сын Даниэлы Эскобар

После развода Эскобар вместе с сыном переехала в Лос-Анджелес и последние годы крайне избирательно снимается в проектах для бразильского телевидения. В США Даниэла наслаждается жизнью, занимается спортом, много времени проводит с друзьями, ездит верхом и ухаживает за своими двумя черными котами. Есть ли сейчас в жизни Эскобар любимый человек, для поклонников остается загадкой.



Миру — Раул Газолла, 66 лет

В "Клоне" Раул Газолла сыграл второстепенного персонажа — спортивного, подтянутого и обаятельного возлюбленного Назиры. Этого героя создательница сериала Глория Перес придумала специально для Раула, ведь их долгие годы связывают очень теплые и семейные отношения. В конце 1980-х Газолла начал встречаться с дочерью сценаристки Даниэлой Перес, а вскоре они поженились.


Раул Газолла в сериале "Клон"


В 1990-х эта пара была очень популярна в Бразилии: влюбленные не расставались ни в жизни, ни на съемочной площадке, и оба мечтали о детях. Однако в 1992 году Даниэла трагически погибла: была убита своим коллегой по сериалу "Душой и телом" Гильерме де Падуа и его беременной женой Паулой Томас. Позже выяснилось, что Гильерме ухаживал за Даниэлой, чтобы ты замолвила за него слово перед своей знаменитой мамой. В тот роковой вечер Даниэла пришла к Падуа домой, чтобы расставить все точки над i и прекратить эти отношения. Однако конструктивного и спокойного разговора не вышло, и в порыве ярости Гильерме нанес своей жертве 18 ударов ножницами. Жена Падуа стала его подельницей и потом вместе с ним села в тюрьму на 19 лет.


Элиане Жиардини и Раул Газолла в сериале "Клон"

Для Раула и матери Даниэлы Глории смерть 22-летней девушки стала большим ударом. Они помогали друг другу пережить эту трагедию и по сей день сохраняют теплые и дружеские отношения. Через несколько лет после убийства жены Газолла женился на Мариузе Пальарес, в браке с которой родилась долгожданная дочь Ран. Однако после появления малышки на свет у супруги актера началась тяжелая последовая депрессия и вытекающие из этого проблемы с психикой. Вскоре эти проблемы привели пару к разводу.

Сейчас Раул Газолла счастлив в браке с Фарнандой Лурейро. Общих детей в этом браке не появилось, однако Раул как своих принял дочерей жены от предыдущих отношений и гордо заявляет, что у него трое детей.


Раул Газолла


"Клон" так и остался самой успешной работой в карьере Раула Газоллы, хоть после него он уже успел сняться в большом количестве проектов. Газолла много времени уделяет спорту, занимается джиу-джитсу, выступает в театре и увлекается танцами, которые любит с молодости.

В период с 2009 по 2012 год Раул перенес три инсульта: к этим проблемам привели интенсивные занятия боевыми искусствами. Однако даже после этого Газолла продолжил заниматься джиу-джитсу и регулярно посещать спортзал. Именно регулярные тренировки помогают Раулу поддерживать подтянутую фигуру и сохранять рельеф мышц.



Мел — Дебора Фалабелла, 42 года

В сериале "Клон" Дебора Фалабелла сыграла дочь Лукаса и Маизы Мел — трудного подростка, страдающего наркотической зависимостью. Этой теме в сериале было уделено отдельное внимание, а сама Дебора, которой на момент съемок было 22 года, для подготовки к роли даже посещала центр анонимных наркоманов.


Мурило Бенисио, Дебора Фалабелла и Даниэла Эскобар в сериале "Клон"


Дебора Фалабелла в сериале "Клон"

Именно после съемок в "Клоне" на актрису обратили внимание многие режиссеры и начали приглашать ее в свои сериалы и картины. Однако долгое время Фалабелле все равно не удавалось отделаться от статуса актрисы одной роли. Изменить это смог только сериал "Проспект Бразилии", в который Дебору в 2012 году пригласили на главную роль. Партнером Фалабеллы по съемкам стал ее экранный папа из "Клона" Мурило Бенисио: этим звездным дуэтом создатели сериала хотели повторить успех "Клона".


Дебора Фалабелла в сериале "Клон"


На съемках финальных сцен "Проспекта Бразилии" между Деборой и Мурило завязался роман. Ранее они относились друг к другу исключительно по-дружески, ведь в годы съемок "Клона" Мурило встречался со своей экранной любовью Джованной Антонелли, а Дебора состояла в отношениях с Даниэлем де Оливейрой. С ним актриса без лишнего шума рассталась в 2004 году, а уже в 2005-м вышла замуж за музыканта Эдуардо Иполито с творческим псевдонимом Чак. Через четыре года после свадьбы на свет появилась их дочь Нина, однако вскоре после этого Дебора и Даниэль приняли решение расстаться.


Дебора Фалабелла и Мурило Бенисио


Дебора Фалабелла с дочерью Ниной

Следующим возлюбленным Фалабеллы стал актер Даниэль Алвим, но его она бросила как раз ради Мурило Бенисио. С Мурило Дебора была вместе семь лет. Официально отношения пара не узаконила, однако в интервью они часто называли друг друга мужем и женой, а также не забывали говорить о своей фантастической совместимости. Поклонники были убеждены, что дело идет к свадьбе, однако весной 2019 года пара неожиданно заявила о своем расставании. Что именно стало причиной разрыва, они не уточнили, однако всего через несколько дней после этой новости Мурило уже опубликовал в своем инстаграме фото с новой пассией Мануэлой Диас.


Дебора Фалабелла и Мурило Бенисио


Дебора никаких комментариев на этот счет так и не дала. Вскоре после расставания с Бенисио у Фалабеллы также начался новый роман. Избранником актрисы стал ее партнер по театру Густаво Ваз. Однако в начале 2021 года Дебора и Густаво рассталась, но при этом остались близкими друзьями. С того момента о личной жизни актрисы поклонникам ничего не известно. Сама Фалабелла сейчас целиком и полностью сосредоточена на работе в сериале "Араваны", где играет главную роль.


Дебора Фалабелла и Густаво Ваз




Леонидас — Режиналду Фария, 84 года

Режиналду Фария начал свою кинокарьеру еще в начале 1950-х, а к моменту съемок в сериале "Клон" уже был по-настоящему известным актером в родной Бразилии. В "Клоне" он сыграл состоятельного отца братьев-близнецов Лукаса и Диогу Леонидаса, или Львеночка, как его нежно называла его экранная возлюбленная Ивети.


Режиналду Фария и Вера Фишер в сериале "Клон"


Режиналду Фария в сериале "Клон"


Съемки в "Клоне" ознаменовали очередной этап в карьере Фарии, закрепили его статус успешного актера в Бразилии, а также прославили его в других странах мира. До 2015 года Режиналду продолжал активно сниматься в сериалах, пока ему не пришлось сделать вынужденный перерыв в карьере из-за серьезных проблем со здоровьем. Шесть лет назад у актера диагностировали расслоение коронарной артерии. Фария чудом оправился после страшной болезни и несколько месяцев провел в коме, прежде чем кризис миновал.


Режиналду Фария



Актеру пришлось длительное время восстанавливать здоровье. Сейчас Фария хорошо себя чувствует и продолжает сниматься, хоть уже и не так часто, как раньше. Актер ведет здоровый образ жизни, много медитирует и занимается спортом. Все свободное время Режиналду посвящает любимым детям и внукам. От первого брака у Фарии осталось трое сыновей: двое пошли по его стопам, а третий стал режиссером. В 2005 году, уже после "Клона", Фария женился второй раз на Вании Дото, которая младше его на 20 лет. У пары есть взрослая дочь Карла, которая занимается медициной.


Режиналду Фария с женой


Режиналду Фария с внучками


Дочь Режиналду Фарии Карла
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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