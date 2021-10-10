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В Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ

В Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ

Репутация России в качестве надежного поставщика газа может пострадать, считает посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. К такому выводу он пришел исходя из существенного роста цен на углеводороды и отсутствия реакции со стороны "Газпрома".

Эдерер считает, что с российской стороны должна присутствовать "определенная обеспокоенность", поскольку Европа может активизировать переход на альтернативные источники энергии или разочароваться в Москве из-за ее нежелания реагировать на спрос.

"Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос", — сказал он в интервью РБК.

Эдерер добавил, что отсутствие реакции также может быть расценено как попытка ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". Цены на газ будут обсуждать на ближайшем заседании Европейского совета 21–22 октября.

Вопрос не в том, кто виноват или все ли выполняют свои обязательства, а в том, как компенсирующий производитель и самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию. В последние дни, как мне показалось, именно этот вопрос начали решать на политическом уровне в России.

Как сообщал Ruposters, ранее президент России Владимир Путин заявил о прокачке Россией газа через Украину сверх контрактных обязательств, а также допустил, что ветхая ГТС Украины может "лопнуть".

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По материалам: uposters.ru

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