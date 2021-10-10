В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в Европу

Вадим Карасев

Власти ФРГ намерены расследовать причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к нелегальной миграции – как сообщает Bild am Sonntag, следователи заподозрили его в шантаже ЕС.

По предварительной версии, посредством "организованного на государственном уровне" завоза мигрантов белорусский президент планировал добиваться отмены санкций. С августа 2021 года через РБ в ФРГ прибыли около 4 тысячи беженцев, причем их число растет.

Как правило, беженцы попадают в ФРГ, вылетая из аэропортов в Ираке, Сирии, ОАЭ, Ливане, Турции и Иордании. Белоруссия выдает им студенческие визы, а затем предоставляет трансфер из Минска к границе с Польшей. Общая стоимость мероприятия составляет до 4 тысяч евро.

Ruposters писал, что евродепутаты ранее выдвинули аналогичные обвинения в адрес России – такой тезис содержится в проекте резолюции Европарламента по ситуации в Белоруссии.