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В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в Европу

В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в Европу

Власти ФРГ намерены расследовать причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к нелегальной миграции – как сообщает Bild am Sonntag, следователи заподозрили его в шантаже ЕС.

По предварительной версии, посредством "организованного на государственном уровне" завоза мигрантов белорусский президент планировал добиваться отмены санкций. С августа 2021 года через РБ в ФРГ прибыли около 4 тысячи беженцев, причем их число растет.

Как правило, беженцы попадают в ФРГ, вылетая из аэропортов в Ираке, Сирии, ОАЭ, Ливане, Турции и Иордании. Белоруссия выдает им студенческие визы, а затем предоставляет трансфер из Минска к границе с Польшей. Общая стоимость мероприятия составляет до 4 тысяч евро.

Ruposters писал, что евродепутаты ранее выдвинули аналогичные обвинения в адрес России – такой тезис содержится в проекте резолюции Европарламента по ситуации в Белоруссии.

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По материалам: uposters.ru

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