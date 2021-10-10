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В Кремле заявили о невозможности обсуждения с Киевом темы Крыма

В Кремле заявили о невозможности обсуждения с Киевом темы Крыма

18:43  Автор: Тамила Аскерова


Источник: РИА Новости



Россия не будет обсуждать с Украиной тему о принадлежности Крыма, такого вопроса для Кремля не существует, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом 10 октября сообщает РИА «Новости».

Ранее внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — ответил Песков на вопрос, готовы ли в Москве обсуждать этот вопрос с Киевом.

Крым не может быть темой переговоров Путина и Зеленского, убеждён Песков


Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения референдума. Тогда абсолютное большинство избирателей (96,77 процента от Республики Крым и 95,6 процента от Севастополя) поддержали данную инициативу.

США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции. Москва, в свою очередь, подчёркивает, что жители Крыма сделали выбор демократическим путём в соответствии с международным правом и Уставом ООН.



#Крым #Украина #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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