В Кремлевском дворце состоялись концерт ко Дню Учителя и награждение лучших педагогов года

Вадим Карасев

В Государственном Кремлевском Дворце состоялось торжественное награждение учителей к их профессиональному празднику, который отмечался 5 октября. В этом году в стране прошла целая Неделя учителя.



Это уже 32-я подобная церемония, но в этом году она отличалась от традиционной – на этот раз концерт представлял собой цельный мюзикл "Школьная история" при участии звезд и педагогов. Перед гостями и участниками мероприятия выступал министр просвещения Сергей Кравцов.

"Завершились самые важные для каждого педагога профессиональные конкурсы, прошла не менее яркая и полная событий Неделя учителя. Вся страна увидела ваш невероятный талант и профессионализм. И мы очень горды тем, что эти профессиональные конкурсы позволяют раскрыть ваши лучшие качества и показать всей стране, какие замечательные педагоги, воспитатели и директора учат наших детей", – сказал он.

Педагоги показали, каким должен быть современный учитель, подчеркнул Кравцов – это наставник, который дает знания и развивает таланты ребенка, поддерживает его и воспитывает. Все больше молодых учителей выражают желание стать частью большого педагогического сообщества.

Главный приз (Большой хрустальный пеликан) достался учителю физики из Тюмени Екатерине Костылевой. На сцене дворца также наградили "Воспитателя года России 2021" – им стала Ольга Хитрова (Ярославская область). Директором года признали Майю Майсурадзе (Московская область), учителем-дефектологом года – Ольгу Самарину, педагогом-психологом года – Светлану Котову.