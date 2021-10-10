В Москве завершился Первый всероссийский форум классных руководителей

Вадим Карасев

Учителя обсуждали актуальные темы педагогики, проводили обмен опытом и общались с партнерами, открывшими различные представительства, стенды, ярмарки. Свыше 50 тысяч педагогов смотрели мероприятие онлайн, в общей сложности трансляции мероприятий собрали около 3 млн просмотров.

По итогам форума его участники разработали и приняли меморандум – в нем подчеркивается, что именно педагогический коллектив обеспечивает достижение целей личностного развития и воспитания в рамках реализации основной образовательной программы.

Совместная разработка и реализация программы воспитания общеобразовательной организации, особенно в части ее уклада, обеспечивает преемственность воспитательных основ не только при переходе с одного уровня образования на другой, но и при освоении детьми разных предметов, с разными преподавателями или при смене классного руководителя, а также при получении дополнительного образования и участии в деятельности общественных объединений.

В закрытии ФКР принял участие министр просвещения Сергей Кравцов – он рассказал, что внимательно следил за происходящим на мероприятии и встречался с представителями Всероссийского педагогического сообщества. С ними он обсудил те же вопросы, которые беспокоят всех участников форума.

"Я очень надеюсь, что когда вы вернетесь в регионы, вернетесь в классы к своим ученикам, вы тоже будете рассказывать, как все прошло. Я вас очень прошу, чтобы вы были нашими представителями, представителями Министерства просвещения в регионах, чтобы вы были с нами на связи, чтобы вы давали обратную связь, как реализуется меморандум, как реализуются те решения, которые приняты сегодня, чтобы мы постоянно находились в контакте. Это не пустые слова, это то, что необходимо и то, что мы обязательно сделаем", – сказал он.