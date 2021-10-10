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Вашингтон исключил ряд россиян из санкционных списков перед визитом Нуланд

Вашингтон исключил ряд россиян из санкционных списков перед визитом Нуланд

17:38  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Некоторые граждане России были исключены из американских санкционных списков в обмен на согласие Москвы на визит в Россию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что визит Нуланд в Москву был инициирован американской стороной.

«Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей — международников в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

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На вопрос, означает ли это, что Вашингтон снял ограничения с российских представителей, Мария Захарова ответила утвердительно.

«Вы разве сомневались в общественной дипломатии? Мне кажется, что этот подход наши западные партнёры должны анализировать и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив. Мы можем отвечать позитивом на позитив, и делаем всегда выбор в пользу второго», — отметила представитель МИД.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву на встречи с российскими должностными лицами высокого ранга. Ожидается, что стороны обсудят ряд двусторонних и глобальных вопросов.

Виктория Нуланд была послом США в НАТО при президенте Джордже Буше с 2005 по 2008 год. Она работала в качестве официального представителя Госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон, прежде чем сменить Филипа Гордона на посту помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам. В начале года Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря по политическим делам.



#США #международные отношения #санкции


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По материалам: pnp.ru

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