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Вечерняя мода и коллекции на весну: смотрим новые лукбуки

Вечерняя мода и коллекции на весну: смотрим новые лукбуки

В новой подборке предлагаем посмотреть на весенне-летние коллекции Valentin Yudashkin и WOS, представленные недавно, а также актуальную вечернюю коллекцию MaYa.

1.Valentin Yudashkin

Новая коллекция российского модельера Валентина Юдашкина была презентована в рамках Недели моды в Париже, правда, в онлайн-формате. При подготовке коллекции дизайнер вдохновлялся творчеством испанского художника и графика Хуана Миро, а главной задачей было найти новые формы, сохраняя традиции, а именно разнообразие цвета, использование вышивки, сложных драпировок и многослойных комплектов.






















2.WOS

В рамках Недели моды в Париже представил свою новую коллекцию и российский бренд WOS. Презентация также прошла в онлайн-формате, ну а на неделе Андрей Артемов уже провел полноценный показ в Москве. В новой коллекции, которая стала для него юбилейной (история марки началась с сезона весна-лето — 2012), дизайнер снова обратился к культуре Башкирии, которая ему близка (он родился в Уфе), а также собрал ключевые модели своего бренда: платья-халаты, платья-комбинации, костюмы.





















3.MaYa

Бренд MaYa представил свою новую осенне-зимнюю коллекцию под названием Oriental Dreams. При создании новой коллекции дизайнер бренда Мария Дидарова вдохновлялась красотой и колористикой арабского мира, так что выбранная палитра отражает пейзажи Ближнего Востока — от песочных оттенков пустыни до цветов специй на шумных рынках и синевы неба.



















Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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