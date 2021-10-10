Верховная рада потребовала гарантий членства Украины в ЕС, остановки СП-2 и больше денег

Вадим Карасев

Верховная рада Украины приняла резолюцию "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС", в которой призвала европейские страны признать перспективы вступления страны в Евросоюз, принять меры против "Северного потока — 2" и предоставить Киеву дополнительное финансирование.



За документ проголосовали 304 народных депутата. В нем украинский парламент подтверждает стратегический курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС, закрепленный в украинской конституции, и призывает парламенты стран — членов объединения и Европарламент признать перспективы вступления Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе.

Депутаты Рады также призвали Брюссель ужесточить санкции против России в связи с выдачей российских паспортов украинцам и принять меры против газопровода "Северный поток — 2", который якобы несет угрозу для страны и ЕС. Кроме того, украинская сторона в резолюции попросила Европарламент и национальные парламенты стран ЕС "ввести дополнительные меры по дальнейшему сотрудничеству и оказанию поддержки Украине на пути воплощения принципов европейского зеленого курса в Украине".

Как писал Ruposters, ранее Киев заявил о намерении создать единую экономическую зону с ЕС.



