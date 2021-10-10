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Власти Калифорнии приравняли тайное снятие презерватива во время секса к изнасилованию

Власти Калифорнии приравняли тайное снятие презерватива во время секса к изнасилованию

Калифорния стала первым американским штатом, где официально запретили снимать презерватив до окончания полового акта, если партнер не дал на это своего согласия. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Теперь стелсинг (так называют эту практику) включен в гражданский кодекс штата и определяется как насильственное действие сексуального характера. Пострадавшие от такого нарушения могут подать иск в гражданский суд и потребовать возмещения ущерба.

"Этот закон — первый подобный в стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и дать понять, что стелсинг не только аморален, но и противозаконен", — заявила инициатор закона, депутат от Демократической партии Кристина Гарсия.

По словам юристов, будет довольно сложно доказать умышленный характер действий тех, кто их совершил. Также Ньюсом одобрил второй законопроект Гарсии, приравнивающий изнасилование жены к насильственным действиям сексуального характера над посторонней женщиной.

Изнасилование есть изнасилование. И разрешение на брак не может быть оправданием для совершения одного из самых жестоких и садистских преступлений в обществе.

Ранее NEWSTES писал, что 75-летнюю звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах.

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По материалам: uposters.ru

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