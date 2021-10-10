Заготавливаем удачу и здоровье на зиму: шепотки и обряды для закруток

Вадим Карасев

Сохранить на зиму полезные овощи, фрукты и дары леса можно с помощью закруток. Запас витаминов на холодное время года поможет разнообразить рацион, а простые шепотки помогут привлечь удачу и здоровье.

Благодаря простым шепоткам можно привлечь в жизнь нужные перемены, а также сделать из обыденных вещей настоящие талисманы, притягивающие удачу и даже здоровье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заговаривать зимние закрутки, чтобы с их помощью восполнять запасы витаминов, укреплять иммунитет и привлекать удачу в нужный момент.

Шепотки на закрутки

1. Закатывая банки с вареньем или компотом, шепчут: «Мать-Земля подарила, здоровьем наградила. Буду есть и друзей угощать, здоровье укреплять». Шепоток повторяют трижды: во время закладки в банки содержимого, во время закрывания и после того, как банки переворачивают для остывания.

2. Во время приготовления любых закруток произносят: «На столе моем и хлеб, и соль. Гостей привечаю, удачу привлекаю. Кто мои угощения попробует и слово доброе скажет, тот и удачу в дом приведет, достаток в нее привлечет». Такой шепоток поможет привлечь удачу и сделает дом полной чашей.

3. Запасаясь витаминами, шепчут во время приготовления закруток: «Дары Земли бережно сохраняю, здоровье свое ее дарами поправляю». Такой шепоток поможет сделать заготовки не только вкусными, но и полезными для здоровья.

4. Во время приготовления варенья или компота шепчут: «Кипи, нектар, бей ключом, чтобы все мне было нипочем. Варю на зиму долгую, витаминами запасаюсь, здоровье поправляю, счастье привлекаю». Еще раз шепоток произносят, разливая приготовленное по банкам.

5. Во время заготовления овощей и их мытья шепчут: «Все, что выращено с любовью, не пропадет — в закрутки мои попадет. Как я с любовью готовлю, на зиму запасаюсь, так и удача в дом приходит, мимо не проходит».

Обряд на закрутки для привлечения здоровья

Запастись здоровьем на зиму получится, если сделать витаминные закрутки и сопроводить их простым обрядом: каждый фрукт или овощ держат в руках, приговаривая: «Здоровье привлекаю, болезни прочь прогоняю». После того, как закрутки будут готовы, на них наклеивают бумажки со словами: «На крепкое здоровье».

Доставая закрутки и выкладывая содержимое банок в порционные тарелки, шепчут: «Каждому здоровья желаю и про себя не забываю. Всех угощаю, здоровье поправляю».