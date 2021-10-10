Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Захарова: ОЗХО используют как инструмент давления на Россию

Захарова: ОЗХО используют как инструмент давления на Россию

19:04  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Для обвинения Москвы по так называемому делу Навального Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нужны факты, подтверждающие её вину, ОЗХО используют в качестве инструмента давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 10 октября сообщает ТАСС.

Ранее США и ещё 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия вопросы, касающиеся дела Навального. Вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химоружия (КЗХО), стороной которой является и РФ. 

«К сожалению, ОЗХО уже не та. Это не та организация, которая действительно действовала в интересах всего международного сообщества, не позволяя одной стране или группе стран доминировать или использовать себя. Что там происходит, мы прекрасно понимаем. Её используют как инструмент давления на нашу страну», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Россия призвала обновить механизм ООН по расследованиям о химоружии


По мнению дипломата, организацию используют как постоянную возможность привлекать внимание к определённой повестке, а именно неких незаконных действий России «вокруг и около химического оружия».

Мария Захарова обратила внимание, что для обвинения российской стороны ОЗХО не нужны факты, подтверждающие её вину. «Те самые страны, в том числе 45 (группа стран, направившая России запрос по ситуации с Навальным — Прим. ред.), а кто составляет их костяк? Это, безусловно, ЕС и НАТО, там, где нет самостоятельной мысли. А те страны, которые позволяют себе некую суверенную идеологию, тут же караются. Либо публичная порка начинается, либо подковерная игра», — указала представитель МИД России.

Россия давно свернула все связанные с химоружием программы, заявили в Кремле


Захарова добавила, что «это самое страшное, что может случиться с международной организацией, которая построена на принципах баланса интересов, международного права».

Ранее в российском посольстве в Соединённых Штатах отметили, что Россия в отличие от США привержена КЗХО, обвинения Госдепартамента, связанные с делом блогера Алексея Навального, являются голословными. Ещё 2017 году страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт был зафиксирован ОЗХО. В то же время США остаются единственным в мире государством, которое не уничтожило внушительный арсенал химоружия, добавили в диппредставительстве.



#оружие #международные отношения


4
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Кадыров заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на турнире в Чечне
Кадыров заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на
Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе
Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе
Вечерняя мода и коллекции на весну: смотрим новые лукбуки
Вечерняя мода и коллекции на весну: смотрим новые лукбуки
На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда "Москва-2020"
На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда
Зеркальная дата 10.10: как исполнить свои желания 10 октября 2021 года
Зеркальная дата 10.10: как исполнить свои желания 10 октября 2021 года
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма "Последняя дуэль" в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма
Лунный день сегодня 10 октября 2021 года
Лунный день сегодня 10 октября 2021 года
17 жителей Оренбуржья скончались от отравления суррогатным алкоголем
17 жителей Оренбуржья скончались от отравления суррогатным алкоголем
Битва платьев: Дарья Коновалова против Елизаветы Песковой
Битва платьев: Дарья Коновалова против Елизаветы Песковой
В Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ
В Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ
Лучшие обряды на закрытие дачного сезона: ритуалы на удачу и достаток
Лучшие обряды на закрытие дачного сезона: ритуалы на удачу и достаток

Топ на сегодня

Экс-капитан подлодки назвал единственную возможную причину инцидента с субмариной ВМС США
Экс-капитан подлодки назвал единственную возможную причину инцидента
ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса
ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса
Битва образов: лучшее за неделю — от Екатерины Варнавы до Беллы Хадид и Елизаветы Песковой
Битва образов: лучшее за неделю — от Екатерины Варнавы до Беллы Хадид
Британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме
Британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме
Исцеляющая сила кошачьего мурчания
Исцеляющая сила кошачьего мурчания

Еще по теме

Мария Захарова обвинила Великобританию в подкупе участников ОЗХО
Россия обвинила Британию в подкупе членов ОЗХО
Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО
Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»