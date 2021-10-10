Захарова: ОЗХО используют как инструмент давления на Россию

19:04 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Для обвинения Москвы по так называемому делу Навального Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нужны факты, подтверждающие её вину, ОЗХО используют в качестве инструмента давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 10 октября сообщает ТАСС.

Ранее США и ещё 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия вопросы, касающиеся дела Навального. Вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химоружия (КЗХО), стороной которой является и РФ.

«К сожалению, ОЗХО уже не та. Это не та организация, которая действительно действовала в интересах всего международного сообщества, не позволяя одной стране или группе стран доминировать или использовать себя. Что там происходит, мы прекрасно понимаем. Её используют как инструмент давления на нашу страну», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

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По мнению дипломата, организацию используют как постоянную возможность привлекать внимание к определённой повестке, а именно неких незаконных действий России «вокруг и около химического оружия».

Мария Захарова обратила внимание, что для обвинения российской стороны ОЗХО не нужны факты, подтверждающие её вину. «Те самые страны, в том числе 45 (группа стран, направившая России запрос по ситуации с Навальным — Прим. ред.), а кто составляет их костяк? Это, безусловно, ЕС и НАТО, там, где нет самостоятельной мысли. А те страны, которые позволяют себе некую суверенную идеологию, тут же караются. Либо публичная порка начинается, либо подковерная игра», — указала представитель МИД России.

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Захарова добавила, что «это самое страшное, что может случиться с международной организацией, которая построена на принципах баланса интересов, международного права».

Ранее в российском посольстве в Соединённых Штатах отметили, что Россия в отличие от США привержена КЗХО, обвинения Госдепартамента, связанные с делом блогера Алексея Навального, являются голословными. Ещё 2017 году страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт был зафиксирован ОЗХО. В то же время США остаются единственным в мире государством, которое не уничтожило внушительный арсенал химоружия, добавили в диппредставительстве.

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