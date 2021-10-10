Зеркальная дата 10.10: как исполнить свои желания 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня не обычный день, а зеркальная дата. Нумерологи рассказали, каким будет этот день и как числа нам помогут сегодня изменить свою жизнь к лучшему. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы решить все поставленные задачи.

Стоит сразу отметить, что, как и любая зеркальная дата, этот день входит в число самых благоприятных дней месяца. Это очень яркое, позитивное время, в которое не стоит сидеть на месте. Если вы хотите исполнить свои желания, необходимо активизироваться в нужной вам сфере жизни.

Число-покровитель этой зеркальной даты

10.10 не нужно проводить привычных расчетов. В зеркальные даты миром правит то число, которое повторяется. Десятки в нумерологии не несут в себе никакой силы, поэтому все, что нам необходимо сделать, — это сложить 1 и 0. Получается, что у руля в это воскресенье находится число 1.

Единица — это число начала. С него начинается отсчет. Его свойства просты и понятны. Число 1 требует от нас активных действий. Именно поэтому всем, кто хочет обрести любовь, необходимо начать активно знакомиться. Всем, кто хочет стать успешнее, нужно получать новые знания и стараться решать текущие проблемы. Нумерологи советуют вам проявлять максимум инициативности. Главный символ дня — прямая линия, которая олицетворяет собой непрерывное движение к целям. По этой причине сегодня полезной будет одежда в полоску.





События 10 октября из прошлого

10 октября — день, который полон сражений, войн, раздора и военных конфликтов. Люди сегодня отстаивают свою честь, цели и права самым грубым образом. Нумерологи советуют думать, прежде чем объявлять кому-то войну.

10 октября 1503 года монахами Кремля впервые была получена водка. Изначально ее предназначение было далеко от того, которое есть у нее сейчас. Это значит, что сегодня многие ваши открытия и поступки могут меть скрытые последствия.

10 октября 1846 года был открыт Тритон — спутник Нептуна. В эту зеркальную дату ищущий всегда найдет. Не унывайте и не отказывайтесь от мечты ни в коем случае.

10 октября 1882 года — дата основания банка Японии. Сегодня можно смело совершать дорогостоящие приобретения. Если вы хотели исполнить свою мечту, но на нее нужно потратить много денег, лучше сделать это именно сегодня.

10 октября 2006 года началась работа социальной сети «ВКонтакте». Это отличный день для общения и попыток сблизиться с другими людьми. Нумерологи не советуют надолго оставаться в уединении.

Советы нумерологов на это воскресенье

В моменты принятия сложных решений эксперты советуют обращаться за помощью к близким и друзьям.

Единица не против коллективного труда, так что в эту зеркальную дату можно работать бок о бок с людьми. Так ваша продуктивность будет намного выше.

Для большинства людей этот день будет выходным, поэтому можно и даже нужно активно отдыхать. Единица любит, когда люди занимаются спортом, пребывают в движении.

Бездействие сегодня приравнивается к проигрышу. 10.10 нумерологи не советуют ждать у моря погоды. Удача сопутствует только тем, кто готов ее искать. Это идеальный день для целеустремленных людей. Если очень хочется изменить жизнь, то придется встать с дивана.

Это благоприятное время для преобразования жилища и своего внешнего вида. Можно покупать одежду, менять прическу, заниматься ремонтом, делать перестановку мебели. Новая обстановка пойдет вам на пользу.

Талисманы удачи на 10.10

Главный талисман удачи на этот день — золото. Украшения из данного металла помогут вам обрести мотивацию, преодолеть любые трудности. Также этот металл повысит вашу харизму и обаяние, что тоже немаловажно.

Фигурка или изображение дракона. В фэн-шуй дракон олицетворяет собой силу и мудрость. Это один из лучших талисманов для тех, кто хочет добиться поставленных задач.