Значимые научные проекты предложат поддержать законом

Тема: III Евразийский женский форум

С профильными ведомствами уже обсуждаются варианты продвижения молодых женщин-учёных, рассказала сенатор Лилия Гумерова

00:00 Автор: Светлана Заверняева

Около 39 процентов научных работников в нашей стране — женщины. В мире, кстати, эта цифра ниже — всего 30 процентов. Совсем скоро самые яркие и известные представительницы мира науки соберутся в Санкт-Петербурге, чтобы вместе найти ответы на глобальные вызовы современности. О повестке научной площадки форума «Парламентской газете» рассказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

- Лилия Салаватовна, ваш комитет отвечает за площадку «Женщины-учёные и глобальные вызовы современности». Кто из приглашённых женщин-исследователей уже подтвердил своё участие в сессии? Какие темы планируете обсудить?

- Среди новых глобальных вызовов человечеству — угрозы пандемий, старение населения, проблемы экологии и продовольственной безопасности. Своё участие в тематической сессии подтвердили женщины-учёные с мировым именем. Они как раз ищут ответы на все эти вызовы и создают технологии, продукты и услуги, необходимые для повышения качества жизни.

Молодым ученым могут добавить стимулы. Материальные

Среди экспертов, которые примут участие в работе нашей площадки, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам (ЮАР) Шамила Нэйр-Бедуэль; вице-президент РАН Ирина Донник; почётный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк; генеральный директор Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), иностранный член РАН Фабиола Джанотти; руководитель советов по научно-исследовательской работе Академии наук, исследований и технологий Египта Джина Сами Абдельхаким аль-Фики; экс-президент Центра Энрико Ферми профессор факультета физики и астрономии Болонского университета (Италия) Луиза Чифарелли и другие известные женщины-учёные. Считаю, что вместе мы сможем выработать предложения по развитию и укреплению международного научного и гуманитарного сотрудничества женщин Евразии.

- Какое место занимает наша страна по количеству женщин - научных работников по сравнению с другими странами? Какие социальные и проблемы волнуют сегодня россиянок, продвигающих науку?

- В российской науке около 39 процентов женщин-учёных, а в мире — менее 30 процентов. Уверена, науке нужны женщины. Результаты научно-технологического прогресса могут быть более значительным, если в полной мере задействовать талант, творческие способности и научный потенциал девушек и женщин.

В некоторых странах участие женщин в науке, политике и экономике квотируется. В нашей стране квоты не устанавливают, но стараются создать необходимые для увеличения представительства женщин условия. Например, вводят гибкий график работы для мам — молодых исследовательниц, создают детские группы, возможно даже на рабочем месте, используют другие формы поддержки.

Задолго до форума в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе мы обсудили вопросы продвижения талантливых девушек — победительниц олимпиад. По итогам дискуссии выявили актуальные для них проблемы. Сейчас совместно с профильными ведомствами работаем над их законодательным решением. Считаю интересным предложение о возможной поддержке значимых проектов молодых женщин — учёных в течение пяти лет после защиты диссертаций в форме грантов или других механизмов. Эти вопросы планируем обсудить на сессии «Женщины-учёные» вместе с зарубежными коллегами.





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- Как пройдёт неформальная встреча женщин-делегатов форума? Какие темы, по вашему мнению, могут объединить женщин-учёных из разных стран, даже если на правительственном уровне государства не поддерживают сотрудничество?

- Мы предложили включить в деловую повестку форума SCIENCE-party в Доме учёных имени Максима Горького, во время которого участницы смогут пообщаться в неформальной обстановке, установить личные контакты для продолжения сотрудничества. Ведь, несмотря на все различия, у нас много общего. Женщины всегда выступают за мирную повестку и семейные ценности, они несут в мир прекрасное, разумное и вечное. Поэтому мы обязательно найдём точки соприкосновения.

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