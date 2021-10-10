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Звездный Instagram: звезды на вечеринках, показах и даже на Байконуре

Звездный Instagram: звезды на вечеринках, показах и даже на Байконуре

Подводим инстаграм-итоги недели нашей традиционной рубрикой, в которой рассматриваем самые яркие фото знаменитостей. Несмотря на глобальный сбой в работе соцсетей, звезды не оставили своих подписчиков без контента и щедро делились впечатлениями: от Недели моды в Париже, где в этом году была отменная светская явка, до нового фильма о Джеймсе Бонде и золотой осени.

В Париже Наталья Водянова едва успевала с одного показа на другой, в Москве светскую публику закружил вихрь презентаций и вечеринок, ну а на МКС встречали Юлию Пересильд и Клима Шипенко, которые отправились в космос снимать художественный фильм — впервые в истории!

Самые интересные кадры — в нашей подборке!


Нюша


Алла Пугачева и Кристина Орбакайте


Настя Ивлеева и Ида Галич


Эмбер Херд


Кети Топурия


Белла Хадид


Клава Кока


Надежда Оболенцева


Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Константин Богомолов


Ксения Собчак и Полина Гагарина


Виктория Шелягова и Екатерина Варнава


Дарья Мороз и Полина Гагарина


Алсу


Кристина Асмус, Александр Петров и Стася Милославская


Александр Петров и Стася Милославская


Софья Таюрская


Елизавета Пескова


Нина Агдал


Дочь Миллы Йовович Эва Андерсон и Дерек Бласберг


Рената Литвинова


Бейонсе и Джей-Зи


Дина Саева


Мадонна


Виктория Лопырева


Маша Федорова


Кьяра Ферраньи и Федез с детьми


Потап и Настя Каменских


Эмили Ратажковски


Наталья Подольская


Ирина Шейк


Хейли Бибер


Холли Берри


Максим Виторган


Иван Ургант


Виктория Бекхэм


Юлия Высоцкая


Светлана Лобода


Эшли Грэм


Елена Перминова


Юлия Пересильд


Марина Александрова


Елена Темникова


Алессандра Амбросио


Кайли Дженнер


Ульяна Добровская


Ким Кардашьян


Дженнифер Лопес


Елизавета Боярская


Павел Воля и Ляйсан Утяшева


Мария Кожевникова


Яна Рудковская


Владислав Доронин и Кристина Романова


Александр Петров с дочерьми Юлии Пересильд и Алексея Учителя, дочь Клима Шипенко, Алексей Учитель


Тимур Родригез и Регина Тодоренко на съемках


Юлия Снигирь


Дарья Клюкина


Анастасия Решетова


Светлана Бондарчук


Светлана Ходченкова


Тина Кунаки


Виктория Исакова


Алеся Кафельникова


Наталья Ионова


Деми Мур с дочерью Скаут
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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