Аналитики составили портрет типичного покупателя онлайн-магазина

Вадим Карасев

Покупателями онлайн-магазинов являются 54,4% трудоспособных россиян, за год эти цифры выросли на 8,3%. Чаще всего в интернете совершают покупки замужние молодые женщины с доходом менее 40 тыс. руб. и самыми популярными товарами являются одежда, обувь и косметика, следует из отчета "РБК Исследования рынков".

В целом, более половины всех интернет-покупок совершают женщины (52,5% от общего количества опрошенных) в возрасте 25-34 лет (26,6%), 35-44 лет (25,1%) или 45-54 лет (19,7%). У большинства из них доход не превышает 20 тыс. руб. (24,7%), 21-30 тыс. руб. (20,1%) или 31-40 тыс. руб. (15,4%). 63,3% женаты или замужем, 40,2% не имеют детей или у них есть один ребенок (29,7%). В основном эти люди проживают в населенных пунктах с менее чем 100 тыс. жителей (35,8%), городах с числом жителей 100–500 тыс. (18,8%) и в Москве (13,8%).

Наиболее популярными катерогиями товаров у респондентов оказались одежда, обувь и аксессуары (62% заявили о таких покупках в недавнее время), косметика и парфюмерия (47%), медтехника, лекарства, витамины и БАДы (43%). Самые невостребованные - электронные полисы КАСКО (2%), готовые туры (5%) и подарочные сертификаты (5%).

Чаще всего из способов получения покупок граждане выбирают пункты самовывоза (78% опрошенных). 39,4% готовы забрать посылку из отделений "Почты России", 32,3% предпочитают доставку курьером, 24,7% - постаматы, 9,9% - розничные магазины, 3,4% - курьерскую службу "Почты России".

В среднем покупатели готовы ожидать заказ из российских интернет-магазинов не более восьми дней и не более 22 дней из зарубежных. За доставку крупногабаритных товаров большая часть участников опроса согласна платить около 610 руб., а за малогабаритные - около 192 руб.

Ранее Ruposters писал, что россиян призвали внимательнее смотреть в кассовые чеки в супермаркетах.