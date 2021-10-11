Бинариум - как не слить торговый депозит

Роман Иванов

Почти каждый трейдер на стартовом этапе торговли сливает свой первый депозит. Это стало закономерностью, которой никто уже не удивляется. Да и чему тут удивляться, если каждый новичок в погоне за быстрым заработком полностью игнорирует все правила прибыльной торговли.





Здесь подготовлена подборка полезных рекомендаций, написанных с целью объяснить каждому начинающему трейдеру, как не слить депозит, а также, как превратить получение прибыли в стабильный процесс.

Итак, если рассматривать в целом весь начальный этап деятельности трейдера, то можно выделить ряд нескольких факторов, игнорируя которые трейдеру грозит убыток:

Обучение торговле на БО.

Прибыльная стратегия.

Манименеджмент.

Вот на таких нюансах трейдер допускает больше всего серьезных ошибок, которые влекут за собой отрицательный результат. Рассмотрим каждый из данных показателей.

Обучение

Начало торговли на реальные деньги без предварительного обучения бинарным опционам является, пожалуй, основополагающей причиной потери в торговле всех денежных средств. Торговля бинарными опционами – вид деятельности, где самоуверенность и безрассудность неприемлемы.

Только располагая определенными базовыми знаниями о торговых процессах, разбираясь в торговых стратегиях и подходах, а также правилах управления капиталом, можно избежать многих убытков при переходе на практику.

К тому же сегодня все обучение предоставляется брокерами бесплатно и в инновационной форме, благодаря чему оно занимает не много времени.

Например, лидер бинарных опционов Бинариум предлагает обучение полностью бесплатно и посредством наиболее прогрессивных подходов:

видео-уроков;

базы знаний;

интерактивного пособия;

вебинаров.

В целом весь процесс обучения занимает не более 10 дней. Однако после курса обучения трейдер уже будет разбираться в тонкостях процесса трейдинга и будет уверенно осуществлять торговые операции.

Впрочем, в обучении есть еще один важный нюанс, который крайне не рекомендуется игнорировать – это приобретение начального опыта на демо-терминале брокера. В данном плане можно всю теорию реализовать в практику и достичь достойных показателей.

Брокер Binarium предоставляет своим клиентам отличный учебный тренажер, позволяющий полноценно закрепить полученные знания и бесплатно получить столь необходимый опыт в бинарной торговле.

Пройти обучение и получить стартовый опыт – это главная задача трейдера на стартовом этапе, если он хочет в дальнейшем сохранить инвестированные деньги, а затем их приумножить. А без этого не стоит даже прикасаться к торговой платформе.

Стратегия торговли

Этап выбора стратегии можно назвать проблемным, главным образом, из-за того, что Интернет сегодня переполнен различными торговыми методиками, которые агрессивно рекламируются. При этом трейдеры только добавляют себе проблем, применяя найденные методики без предварительного их тестирования. Схема проблемы простая: «откопав» в Интернете якобы прибыльную стратегию торговли и ознакомившись с правилами ее использования, трейдер начинает работать с ней сразу на реальные деньги.

Безусловно, авторы всех стратегий обещают, что она будет приносить баснословную прибыль, однако не стоить верить таким рассказчикам на слово. Просто нужно взять и оценить найденную стратегию торговли самостоятельно. Это можно сделать путем ее тестирования на истории котировок. Такой функцией, кстати, можно воспользоваться на платформе Binarium. Впрочем, лучше для этого воспользоваться его демо-платформой.

Так вы сразу сможете увидеть потенциал стратегии торговли: сможете ли вы ее применять и вообще – она рабочая или с ее помощью вы просто сольете весь депозит. Не стоит брать стратегии с сомнительных сайтов, которых сегодня наплодилось несметное количество. В данном плане можно порекомендовать применять только стратегии, которые представлены на сайтах брокерских компаний в специальных разделах.

Брокер Бинариум предоставляет подборку наиболее качественных и работоспособных торговых стратегий, предназначенных именно для бинарной торговли. Протестировав торговую стратегию перед практикой, вы полностью обезопасите себя от потери денег по причине ее неработоспособности и неэффективности.

Манименеджмент

Еще одна причина слива - неправильное управление рисками и оборотными средствами. Конечно, амбиции в бинарном трейдинге являются полезной чертой, однако, когда они переходят в жадность – трейдера ждет беда. Чтобы сохранить свой капитал, трейдеру необходимо четко следовать уже прописанным правилам – понимать показатели прибыльности и убыточности сделок и рассчитывать их соотношение так, чтобы максимально снизить возможные потери.

Важную роль играют также торговые условия брокера, у которого осуществляется трейдинг. Если у брокера изначально завышены параметры начальной стоимости сделок и стартового вложения, то слив депозита будет для вас практически неизбежным. Чтобы осуществлять эффективный менеджмент собственным капиталом, крайне необходимо наличие у брокера минимальных параметров трейд-условий.

Данные показатели позволяют управлять торговыми рисками и финансами максимально эффективно. В целом, чтобы торговля была результативной, нужно следовать простым правилам манименеджмента – на одну сделку использовать только 3-5% от размера капитала либо вообще торговать самым минимальным размером сделок (это особо касается трейдеров с минимальными депозитами). Благодаря этому потери будут минимальными, а доход - стабильным.

Как не слить депозит? Как видите – просто! Достаточно лишь следовать всем рекомендациям! Начинайте торговать только после получения образования хотя бы с минимальным опытом в опционной торговле и только с правильным управлением рисками. Только так успех в торговле вам будет гарантирован!