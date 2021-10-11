Более 4,5 тысячи школьников Пермского края присоединились к проекту «Билет в будущее»

Более 4,5 тысячи учеников 6–11-х классов школ Пермского края присоединились к профориентационному проекту «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Обновленный проект рассчитан не только на школьников, он также предполагает участие родителей и учителей. Родители смогут пройти «битесты» и проверить, совпадают ли их ожидания с устремлениями детей. Обучение школьников на платформе будет проходить под контролем педагогов-навигаторов», – указано в информационном релизе.

С 1 по 15 октября для ребят проходит Всероссийский профориентационный урок, в мультимедийном парке «Россия – Моя история» с 16 октября будет представлена крупная мультимедийная профориентационная композиция, которая поможет школьникам сориентироваться в рынке труда.

Каждое воскресенье в указанные сроки школьников вместе с родителями ждут на профориентационной выставке. С этого же времени для всех зарегистрированных на платформе ребят начнутся региональные профессиональные пробы.