Что мешает женщине сделать карьеру

Тема: III Евразийский женский форум

Равные права с мужчинами часто остаются только на бумаге

15:51 Автор: Юлия Сапрыгина

Аналитики бизнес-школы Сколково опросили 900 женщин-руководителей и предпринимателей. Им предложили ответить, что мешает женщинам строить карьеру в России. Это уже второй такой опрос — первый проводили год назад. Ответы изменились.

Скромница, жена, директор

Строить карьеру женщинам мешают не внешние причины, а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботой о семье, сделали вывод в бизнес-школе Сколково, на результаты её доклада сослалось РИА «Новости» 11 октября.

Ещё год назад главным препятствием опрошенные называли именно совмещение работы с заботой о детях и семье — тогда этот пункт на первое место поставили 46 процентов руководительниц. Чуть меньше — 43 процента женщин — в 2020 году признались в нехватке собственных навыков и компетенций. Столько же — в неуверенности в себе и собственных силах.

В России стало больше инициативных женщин

Как следует из нового опроса, причины остались теми же, а вот проценты изменились. «Женщинам-руководителям и предпринимателям в развитии в первую очередь мешают не внешние причины (гендерные стереотипы о женщинах в руководстве или препятствия со стороны мужчин-руководителей), а внутренние барьеры и необходимость совмещать работу с заботами о семье и детях», — процитировало РИА «Новости» авторов исследования.

С такими выводами аналитиков согласна омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Важно никогда не терять веры в себя, в свои силы и консолидироваться нам, женщинам, в помощи друг другу на всех направлениях нашей многогранной жизни», — сказала она «Парламентской газете», отвечая на вопрос о женской карьере в России.

Как добавить себе уверенности, учат, например, в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», где уже два года готовят женщин-лидеров. Этот масштабный проект поддержки женских инициатив поддерживает Евразийский женский форум.

«Чего не хватает женщинам — это уверенности, — подтвердила выводы аналитиков руководитель мастерской управления Мария Афонина. — Речь не про нехватку ресурсов, скорее про веру в себя, свой талант, интуицию и эмпатийную поддержку».

Без веры в себя

В советской школе при изучении правил написания «Ч» и «Щ» учителя русского языка давали такую подсказку: женщина варит щи — пишем через «Щ», мужчина носит чин — пишем через «Ч». Этот стереотип о разделении мужских и женских обязанностей достался от дореволюционной России. СССР во многом уравняло представителей разных полов в области образования, в трудовых, гражданских, семейных и других правах.

Например, женщины смогли голосовать и получать профессии, недоступные им в других странах. При этом государство взяло на себя часть забот о семье — отдать малыша в ясли стало можно с самого раннего возраста.





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Однако советским государством по-прежнему управляли мужчины. Совет министров, Верховный совет, Политбюро ЦК КПСС — женские лица там можно было встретить нечасто. Мужчины же запускали в космос ракеты, руководили крупными фабриками и заводами. Женщинам XXI века уже мало равноправия на бумаге, они всё активнее хотят влиять на современную жизнь. И такой процесс активно идёт, говорят эксперты.

По данным исследования The Boston Consulting Group (2020 год), доля женщин-руководителей в России составляла 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 — полное равенство мужчин и женщин). Это больше, чем в большинстве стран мира.

Женских проектов стало больше на всех уровнях, отметил в сентябре в Совфеде генеральный директор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на встрече с выпускницами второго потока проекта «Женщина-лидер». «В прошлый раз среди победителей «Лидеров России» было 13 процентов женщин. В этом году — уже четверть. И мы стремимся к показателю треть», — сказал он.

Совет Федерации будет тоже добиваться большего представительства женщин в парламенте, сказала тогда в ответ спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она напомнила, что когда только пришла в палату регионов, там было всего 13 процентов женщин. Сейчас уже 25 процентов. Задача — чтобы это было 50 процентов, сказала политик.

Гендерные законы

Однако многие проблемы гендерного равенства до сих пор не решены, считают в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ). По их данным за 2019 год, 36 процентов занятых в экономике женщин имели высшее образование, среди мужчин их было всего 28 процентов. Но при этом дамы зарабатывали в среднем почти на треть меньше джентльменов. Так что не удивительно, что около 40 процентов опрошенных согласны, что построить карьеру и получить повышение проще мужчинам, сообщили в НАФИ.

При этом 24 процента женщин по-прежнему считают, что хуже справляются с руководящими должностями, привело данные исследования агентство REGNUM.

«Думаю, будет правильным сказать, что проблема гендерного неравенства характерна для всего мира, в том числе и для России. Проявления этого неравенства — «стеклянные потолки»: несправедливая оплата труда, запрет для женщин осваивать ряд профессий — давно хорошо известны», — сказала Татьяна Москалькова.

В Санкт-Петербурге пройдёт встреча женщин — региональных лидеров Евразии

Для решения этих проблем нужны законодательные меры, заявила омбудсмен. Например, удачным примером она назвала Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая родилась на первом Евразийском женском форуме и уже запущена с 2017 года.

«В настоящее время мною как уполномоченным по правам человека, Минтрудом и Советом Европы осуществляется проект по воплощению данной стратегии в жизнь в части расширения знаний и навыков женщин в целях эффективного их участия в общественной и политической жизни», — отметила омбудсмен.

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