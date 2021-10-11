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Директор службы внешней разведки РФ посетил виллу Штирлица в Крыму

Директор службы внешней разведки РФ посетил виллу Штирлица в Крыму

20:52  Автор: Александр Мащенко



Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин вместе с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым посетили дом-музей Юлиана Семёнова «Вилла Штирлиц» в поселке Олива. Об этом у себя в социальных сетях сообщил Сергей Аксёнов.

«Юлиан Семёнович Семёнов является признанным мастером политического детектива, создавшим серию романов о разведчиках, среди которых образ легендарного Максима Исаева, Отто Макса фон Штирлица. Постоянно действующая экспозиция в музее такого известного писателя и сценариста — это важное событие в культурной и общественной жизни нашей республики», — написал руководитель региона.

По словам Аксёнова, он готов оказать всю необходимую поддержку в вопросе расширения территории дома-музея «Вилла Штирлиц».

Юлиан Семёнов построил в Ялте виллу для Штирлица


Ранее сегодня Нарышкин, Мединский и Аксёнов открыли в Симферополе памятник советскому разведчику Дмитрию Быстролётову.

8 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Юлиана Семенова. В Крыму к этой дате была приурочена выставка в Музее героической обороны и освобождения Севастополя.



#Крым


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По материалам: pnp.ru

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