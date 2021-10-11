Дизайнер Оливье Рустен впервые рассказал о травмах, которые скрывал год. Его поддержали звезды мира моды

Вадим Карасев

36-летний дизайнер и креативный директор Balmain Оливье Рустен вчера впервые рассказал, что год назад сильно пострадал от взрыва камина у себя дома. Рустен опубликовал фото, на котором он весь перебинтован, а на его коже видны ожоги. Дизайнер рассказал о полученных травмах и поделился историей долгой реабилитации.

Ровно год назад в моем доме взорвался камин. На следующее утро я проснулся в парижской больнице Сен-Луи. Я сделал все, чтобы скрыть эту историю от как можно большего количества людей, и слишком долго старался сохранить ее в секрете внутри своей команды и дружеского круга. Честно говоря, я даже не знаю, почему мне было так стыдно, может быть, это одержимость совершенством, которой известна мода, и моя собственная неуверенность,

— написал Рустен.





Оливье Рустен

Рустен признался, что долгое время даже в теплую погоду носил закрытую черную одежду, из-за чего над ним посмеивались, но ответить на это он ничего не мог, чтобы сохранить свой секрет.

Оливье также отметил, что во время реабилитации находил силы в работе, и рассказал, что его новая коллекция, которая была им создана к десятилетию на посту креативного директора Balmain, во многом отражает его путь к исцелению. В коллекции действительно было немало нарядов, напоминающих наслоения бинтов, и как теперь ясно, это была очень личная часть коллекции для Оливье.

Я помню долгие разговоры со своим доктором, которого я очень благодарю, и он сказал мне: с тобой все будет хорошо, все будет хорошо. Помню, когда с меня сняли все повязки, я почувствовал такую свободу!

— написал Рустен, поблагодарив также весь персонал клиники, который помогал ему.





В своем посте дизайнер также порассуждал о феномене соцсетей и о том, почему он не обнародовал эту историю раньше.

Я действительно осознал, что сила социальных сетей в том, чтобы показывать только то, что вы хотите показать! Это то, что позволяет нам создать свое собственное повествование и избегать того, что мы не хотим видеть или не хотим показывать. Это наш новый мир! Но теперь, год спустя, я исцелен, счастлив и здоров,

— написал Рустен.





Откровенность дизайнера нашла отклик в сердцах его подписчиков. Многие, в том числе и звездные друзья Оливье, выразили ему свою поддержку и похвалили за мужество. В комментариях отметились Наталья Водянова, Донателла Версаче, Ленни Кравиц, Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер, Синди Кроуфорд, Ким Джонс, Карди Би и многие другие.

Слава богу, ты в порядке!

— написала Водянова.





Наталья Водянова и Оливье Рустен

Это послание надежды, силы и любви всегда будет вдохновлять всех, с кем вы общаетесь,

— написала Крис Дженнер.

Дорогой, поделиться этой историей — такая отвага. Я уверена в одном: настоящая красота, которая озаряет все вокруг, всегда несовершенна и порочна во всех смыслах. Потому что ярче всего всегда сияет душа,

— написала Карен Элсон.





Напомним, что Рустен занял свой пост креативного директора Balmain в 2011 году, когда ему было всего 25 лет. С его приходом выручка бренда выросла на 20 процентов, а также были открыты первые бутики за пределами Парижа.

Надя Бесчетникова