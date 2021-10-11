Гадание на пиковых картах на судьбу

Вадим Карасев

Гадание на картах — отличный способ узнать о том, что ждет в ближайшем будущем. Достоверные предсказания помогут заранее подготовиться к событиям, найти способ обойти стороной проблемы и привлечь удачу в любом деле.

Гадать на картах можно разными способами, и для того, чтобы узнать свою судьбу, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать пиковую масть. Простые и точные гадания приоткроют завесу тайны и расскажут о том, что уготовила судьба на ближайшее время.

Гадание на ближайшие события

Колоду карт разбирают, оставляя только пиковую масть, карты тасуют и спрашивают у них: «Карты, правду покажите, о том, что меня ждет, расскажите». После этого не глядя вынимают любую карту и сверяются со значением

Гадание на судьбу

— грустные известия, временные трудности и невозможность воплотить задуманное в жизнь.— на пути встретится соперник, которого нельзя посвящать в свои планы, чтобы он не помешал и не ставил палки в колеса.— в окружении есть человек, распускающий сплетни. Его нужно вычислить, чтобы прекратить общение.— перспективные возможности, которые могут сорваться, если халатно относиться к своим обязанностям.— неожиданная прибыль, получение денежного вознаграждения по результатам прошлых дел, возможность выиграть в лотерею.— дальняя дорога, сборы и новые возможности вдали от дома.— мелкие неурядицы, предотвратить которые получится, если прислушиваться к интуиции.— неожиданные известия, получив которые, нельзя спешить с выводами и решениями.— судьбоносная встреча, неожиданное признание и раскрытие тайн.

Карты пиковой масти тасуют, затем выкладывают три случайных карты рубашкой вверх, приговаривая: «Судьбу свою узнаю, ответы получаю». Карты переворачивают, чтобы узнать о том, что уготовила судьба.

— неожиданные известия, встреча с прошлым, возобновление отношений со старыми друзьями или бывшими возлюбленными.— крушение планов из-за халатного отношения к делам. Справиться с проблемами помогут шепотки на удачу и отсутствие спешки.— тайные недоброжелатели, способные испортить жизнь и негативно повлиять на дальнейшую судьбу.— новые перспективы. Потребуется смелость, чтобы изменить жизнь и отказаться от всего, что тянет на дно, мешая развитию.— возможность поправить материальное положение, новые перспективы, долгожданная прибыль и возвращение долгов.— долгожданное приобретение, радость от сбывшихся мечтаний, исполнение сокровенного желания.— мелкие проблемы, разрешить которые поможет талисман на удачу.— неоднозначные новости, решение по которым нельзя принимать в спешке. Ситуация прояснится, если быть бдительными и не упускать знаков судьбы.— перемены в личной жизни, судьбоносная встреча, возможность попрощаться с одиночеством.