Гадание на пиковых картах на судьбу
Гадание на картах — отличный способ узнать о том, что ждет в ближайшем будущем. Достоверные предсказания помогут заранее подготовиться к событиям, найти способ обойти стороной проблемы и привлечь удачу в любом деле.
Гадать на картах можно разными способами, и для того, чтобы узнать свою судьбу, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать пиковую масть. Простые и точные гадания приоткроют завесу тайны и расскажут о том, что уготовила судьба на ближайшее время.
Гадание на ближайшие события
Колоду карт разбирают, оставляя только пиковую масть, карты тасуют и спрашивают у них: «Карты, правду покажите, о том, что меня ждет, расскажите». После этого не глядя вынимают любую карту и сверяются со значением
Туз — грустные известия, временные трудности и невозможность воплотить задуманное в жизнь.
Король — на пути встретится соперник, которого нельзя посвящать в свои планы, чтобы он не помешал и не ставил палки в колеса.
Дама — в окружении есть человек, распускающий сплетни. Его нужно вычислить, чтобы прекратить общение.
Валет — перспективные возможности, которые могут сорваться, если халатно относиться к своим обязанностям.
10 — неожиданная прибыль, получение денежного вознаграждения по результатам прошлых дел, возможность выиграть в лотерею.
9 — дальняя дорога, сборы и новые возможности вдали от дома.
8 — мелкие неурядицы, предотвратить которые получится, если прислушиваться к интуиции.
7 — неожиданные известия, получив которые, нельзя спешить с выводами и решениями.
6 — судьбоносная встреча, неожиданное признание и раскрытие тайн.
Гадание на судьбу
Карты пиковой масти тасуют, затем выкладывают три случайных карты рубашкой вверх, приговаривая: «Судьбу свою узнаю, ответы получаю». Карты переворачивают, чтобы узнать о том, что уготовила судьба.
Туз — неожиданные известия, встреча с прошлым, возобновление отношений со старыми друзьями или бывшими возлюбленными.
Король — крушение планов из-за халатного отношения к делам. Справиться с проблемами помогут шепотки на удачу и отсутствие спешки.
Дама — тайные недоброжелатели, способные испортить жизнь и негативно повлиять на дальнейшую судьбу.
Валет — новые перспективы. Потребуется смелость, чтобы изменить жизнь и отказаться от всего, что тянет на дно, мешая развитию.
10 — возможность поправить материальное положение, новые перспективы, долгожданная прибыль и возвращение долгов.
9 — долгожданное приобретение, радость от сбывшихся мечтаний, исполнение сокровенного желания.
8 — мелкие проблемы, разрешить которые поможет талисман на удачу.
7 — неоднозначные новости, решение по которым нельзя принимать в спешке. Ситуация прояснится, если быть бдительными и не упускать знаков судьбы.
6 — перемены в личной жизни, судьбоносная встреча, возможность попрощаться с одиночеством.