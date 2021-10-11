Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, которая может принести нам как разочарования, так и новые возможности. Павел Глоба дал прогноз на неделю и рассказал, как представители разных Знаков могут достичь своих целей и стать счастливее, удачливее.

Спасибо порталу Woman’s day, который поделился с нами информацией о том, как достичь успеха каждому из нас. Эта неделя очень важна, поэтому представителям разных Знаков Зодиака необходимо следовать индивидуальным советам и рекомендациям. Наступает время, когда нужно двигаться вперед.

Овен

У Овнов на этой неделе ожидается непростое время, когда не стоит выступать с инициативами и стараться прыгать выше головы. Лучше оставаться в зоне комфорта и заниматься решением привычных задач. Большую осторожность Овнам стоит проявлять в общении. Им нужно опасаться токсичных людей, помня о признаках таких людей и способах противодействия им. Развитие событий в любовной сфере может не порадовать. Самое главное сейчас не уходить с головой в самокопания. Все будет хорошо, так что лучше Овнам избавиться от присущего им фатализма.

Телец

Период с 11 по 17 октября очень благоприятен для работы, ведения бизнеса, покупок. Не исключено, что Тельцы разбогатеют на этой неделе. На приближение финансового успеха будут указывать пять верных признаков. Если прибыльных проектов не будет, что вполне возможно, учитывая настроение звезд, то нужно будет сфокусироваться на чем-то ином. Сидеть без дела нельзя. В любви и мужчинам, и женщинам этого Знака стоит начать уступать второй половинке. Особенно это касается 14 и 15 числа — двух самых опасных дней недели по версии астролога.

Близнецы

Близнецы будут крайне удачливыми на этой неделе, но не во всем. В первую очередь большие успехи ждут их в любовной сфере. Это касается как одиноких представителей Знака, так и тех, кто находится в отношениях. В работе и делах стоит пользоваться мощным заговором от невезения и проблем. Неделя будет удачной, но трудности могут начаться внезапно, так что Близнецам нужно быть на чеку всё это время. Это удачное время для тех, кто занят в сфере маркетинга и рекламы. Можно ожидать большого числа заказов, новых проектов и появления гениальных идей.

Рак

В любви Раки на высоте. Астролог отмечает, что неделя идеально подходит для общения, новых знакомств, совместных дел со второй половинкой. Также полезным будет общение с детьми, с родственниками и родителями. В деловой и финансовой сфере Ракам стоит повременить с принятием важных решений. Чтобы личные желания и мечты становились явью, необходимо правильно их формулировать. Также важно общаться с правильными людьми, которые не провоцируют на негатив. Многое сейчас зависит от настроения, мотивации.

Лев

Львам на этой неделе полезно будет отправляться в путешествия, деловые поездки, менять обстановку в целом. Это прекрасное время для общения с людьми и новых знакомств. При желании можно начать новые отношения, но для начала лучше узнать, взаимны ли чувства. Сделать это можно посредством трех простых способов. В работе и бизнесе деловые поездки станут источником вдохновения и новых важных знакомств. Новые эмоции могут стать причиной рождения гениальных идей. Особое внимание стоит уделять здоровью — профилактике и лечению.

Дева

11, 16 и 17 октября Девы будут очень сильно уставать. В эти дни желательно пользоваться медитацией на восстановление энергетики. Самыми благоприятными днями будут 12 и 13 октября. В это время Девы смогут сделать больше, чем за все оставшиеся дни в сумме. Лучше не лениться и не откладывать важные дела на потом. В целом неделя подходит для покупок, финансовых операций, обмена валюты, открытия счета в банке. Что касается любовной сферы жизни, то в ней Девам стоит быть чуточку осторожнее и расчетливее. Павел Глоба советует не торопиться с решениями.

Весы

Весам в период с 11 по 17 число стоит как можно меньше общаться с профессиональными хитрецами и манипуляторами по Знаку Зодиака. Такие люди могут нести опасность. Если обходить их стороной, Весы смогут найти новые отношения, завести правильные знакомства, сэкономить уйму времени и сил. Астролог советует Весам уходить от рутины — находить новые способы развлечения, отдыха. Также неделя очень полезна для открытия нового бизнеса. Поисков новых источников дохода и смены работы. Нужна лишь капелька инициативности.

Скорпион

Многие дела у Скорпионов на данный момент могут пребывать в подвешенном состоянии. Если нужен мгновенный прорыв во всех направлениях, можно воспользоваться специальной медитацией. 14 и 15 октября — опасные дни, в которые лучше не принимать судьбоносных решений. Также во второй половине недели серьезным испытаниям могут повергнуться длительные отношения с партнером. Нужно следить за тем, что происходит, не торопиться с решениями и стараться идти навстречу второй половинке. То же самое касается и других близких людей.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты подарят много удачи. В период с 11 по 17 число этим людям стоит помнить о счастливых знаках судьбы. Вселенная на их стороне, поэтому многое будет получаться. Все старое нужно сменить на новое. Полезно избавляться от ненужных вещей, от изживших себя отношений. Астролог рекомендует Стрельцам как можно больше общаться с друзьями, родственниками. Нужно чаще развлекаться и веселиться. Большие успехи ждут тех Стрельцов, которые находятся в поисках второй половинки.

Козерог

У каждого из Знаков Зодиака есть свой дар и талант. На этой неделе звезды и планеты помогут Козерогам раскрыть свои сильные стороны. Это станет главное причиной финансового, делового и любовного прорыва для рожденных под этим Знаком. Фактически новых возможностей в работе и бизнесе может оказаться слишком много. Павел Глоба советует сфокусироваться на самом главном. В любви текущая неделя может стать временем новых испытаний. 12 и 13 числа лучше не выяснять отношения, не ставить ультиматумов близким людям.

Водолей

Самый благоприятный день недели — 11 число, понедельник. В четверг и пятницу у Водолеев ожидается серьезный недостаток энергии. Четыре простые практики помогут зарядиться силой. В целом период благоприятен для поисков новой работы, для открытия бизнеса, деловых поездок. Если одиноким представителям данного Знака представится возможность преуспеть в любви, лучше ею воспользоваться. Есть вероятность того, что ночные светила помогут Водолеям найти вторую половинку и обрести уверенность в себе.

Рыбы

Жизнь Рыб может круто измениться на этой неделе. О скором приближении перемен могут говорить пять признаков. В отношениях Рыб ожидает всё подряд: ссоры, страсть, прохлада и тепло. Несмотря на это, одиноким людям этого Знака будет жить намного сложнее, чем тем, кто находиться в любви. Всем одиночкам лучше как можно больше общаться с друзьями и близкими, делиться с ними эмоциями и чувствами. В работе и бизнесе период не особо благоприятный, поэтому лучше временно отказаться от решения сложных задач.