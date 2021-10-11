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Экономист посоветовал Украине "молиться на теплую зиму"

Экономист посоветовал Украине "молиться на теплую зиму"

Запасы газа на Украине начали истощаться еще до начала отопительного сезона. По словам экономиста Алексея Куща, стране придется "молиться на теплую зиму" и, возможно, отправлять на зимние каникулы часть бюджетного сектора.

Эксперт заявил, что по его подсчетам, Киев импортирует 5 млн кубометров газа в день, собственная добыча составляет 50 млн кубометров, а потребление - 55 млн кубометров ежесуточно. Также 10 млн кубометров каждые сутки идет на экспорт в Европу.

"С учетом того, что 10 млн. кубов каждые сутки идет на экспорт в Европу, запасы начали сокращаться еще до начала отопительного сезона. По состоянию на 03.10.20121, в ПХГ находится 18,78 млрд. куб. м. газа", - отметил специалист в статье для издания "Главред".

Из них 4,8 млрд - буферный газ, 2,8 млрд принадлежат нерезидентам в формате "таможенного склада", а еще 0,8 млрд - резидентам. В свободном доступе остается 10,38 млрд кубометров, а для прохождения отопительного сезона необходимо примерно 9 млрд кубометров. По мнению Куща, такие показатели можно назвать лишь "условно достаточными" и ожидания по сокращению промышленного потребления сырья на 2 млрд кубометров могут быть не оправданы.

Во-первых, трудно согласиться с "позитивным" эффектом в виде остановки промышленных предприятий, ренабельность которых не выдерживает существующие цены на газ. Во-вторых, придется молиться на теплую зиму и, возможно, отправлять на зимние каникулы часть бюджетного сектора.

Вызывает тревогу у экспертов и то, что Украина еще никогда не входила в зиму на фоне таких малых показателей транзита российского газа по ее ГТС. За девять месяцев 2021 года из России пришло всего 32 млрд кубометров, при этом "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности.

Скорее всего, Россия закроет контрактные 40 миллиардов в этом году и все. Более того, вся нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что буквально с 1 января 2022 года Россия бросится выполнять свои обязательства по транзиту. А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом, исправно оплачивая несуществующий транзит согласно подписанному контракту. Мы должны буквально молиться на то, чтобы до весны основные энергоблоки на наших АЭС работали без выведения из эксплуатации.

Ранее Ruposters писал, что Украина отказалась от прямых переговоров с Россией о поставках газа и надеется на остановку СП-2.

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По материалам: uposters.ru

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