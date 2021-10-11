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Канцлер Австрии Себастьян Курц снова ушел в отставку

Канцлер Австрии Себастьян Курц снова ушел в отставку

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу пришлось второй раз за несколько лет уйти в отставку – теперь из-за обвинений в коррупционных преступлениях. Он пошел на такой шаг, чтобы дать правительству возможность принять бюджет.

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону", – сказал политик.

На время расследования Курц продолжит работу в качестве депутата нижней палаты парламента, на посту канцлера его может сменить министр иностранных дел Александр Шалленберг. Главу правительства обвиняют во взяточничестве и ряде других должностных преступлений.

До этого Курц покидал пост канцлера в связи с вынесением ему вотума недоверия из-за скандала Ибица-гейт – утверждалось, что его кампанию финансировал российский олигарх. Он вернулся менее чем через год после того, как возглавляемая им Австрийская народная партия одержала убедительную победу на выборах.

Как сообщал Ruposters, ранее канцлер пообещал: страна не примет у себя ни одного афганского беженца.

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По материалам: uposters.ru

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