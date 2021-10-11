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Китай назвал неприемлемыми действия США на энергетическом рынке в ЕС

Китай назвал неприемлемыми действия США на энергетическом рынке в ЕС

Китай выступил против политизации США вопроса поставок газа из России в Евросоюз. По мнению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, власти Штатов ради своих геополитических интересов мешают проектам, способным урегулировать энергетический кризис в Европе.

"Всем известно, что проект по поставкам газа по трубопроводу "Северный поток - 2" из России в ЕС носит взаимовыгодный характер. Он позволит урегулировать сложную энергетическую ситуацию в Евросоюзе. США стремятся монополизировать энергетический рынок Европы. Они используют все возможные способы, чтобы помешать реализации соответствующих проектов, действуя против интересов РФ и ЕС, против российско-европейского сотрудничества. Подобные действия Вашингтона абсолютно неприемлемы", - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что США руководствуются исключительно собственными интересами, пытаясь политизировать все соответствующие вопросы. Правительство оказывает давление на российские энергетические проекты в Европе, добавил Лицзянь.

США таким образом преследуют собственные геополитические интересы. Соединенные Штаты могут напасть даже на своих союзников и партнеров.

Ранее Ruposters писал, что Столтенберг назвал партнерство Китая и России угрозой для НАТО.

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По материалам: uposters.ru

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