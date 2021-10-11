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Конец ретроградности Сатурна: какие счастливые перемены ожидают нас в октябре 2021 года

Конец ретроградности Сатурна: какие счастливые перемены ожидают нас в октябре 2021 года

11 октября Сатурн перестанет быть ретроградным. Это очень благоприятное событие с точки зрения астрологии. В связи с этим эксперты решили поделиться с нами своим мнением о том, какие счастливые перемены могут ждать нас в ближайшие несколько недель.


Стоит отметить, что в целом следующие несколько месяцев будут гораздо проще предыдущих, так как в октябре сразу три дальних планеты и одна ближняя избавятся от обратного движения: Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий. Что касается конкретно октября, то его астрологи и вовсе называют месяцем удачи и ярких позитивных изменений. Энергетика Сатурна в этом плане будет играть определяющую роль.

Многие дела пойдут как по маслу

В состоянии обратного движения Сатурн ставит нам палки в колеса и делает так, что постоянно возникают необъяснимые проблемы, срываются планы. С 11 октября это прекратится.

Мы получим то, чего заслужили

В основном это будет касаться тех, кто заслужил поощрение и удачу. Если вы поступали хорошо в период ретро-Сатурна, то с 11 октября вас могут ожидать неожиданные счастливые перемены в жизни. Это может быть просто радостное настроение, удача в любви или в финансовой сфере. Сатурн постарается сделать так, чтобы ваши мечты стали явью.


Снизятся неожиданные расходы

Данная планета в период ретроградности во многих случаях провоцирует людей на случайные траты. С 11 октября это прекратится. Многие смогут начать откладывать гораздо больше денег на будущее.

Многие смогут избавиться от вредных привычек

Согласно прогнозам, с 11 числа начнется время освобождения от всего лишнего. Самое главное — мы сможем обрести уверенность и силу воли для того, чтобы побороть какие-то вредные привычки. Дабы ускорить процесс, астрологи советуют начать избавляться от ненужных вещей в доме и перестать общаться с токсичными людьми, которые вечно в чем-то сомневаются.

Люди смогут побороть стереотипное мышление

Многие из нас смогут избавиться от клише и предрассудков. Это очень благотворно скажется на внутреннем развитии и поисках смысла жизни. В октябре наша голова очистится от ментального мусора.

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По материалам: dailyhoro.ru

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