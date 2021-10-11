Константин Косачев: Надо признать, что женщины более организованы

Тема: III Евразийский женский форум

О том, какова миссия Евразийского женского форума в решении глобальных вопросов современного мира и как готовится итоговая резолюция, вице-спикер Совета Федерации рассказал «Парламентской газете».

00:00 Автор: Никита Вятчанин

- Константин Иосифович, на ваш взгляд, какова главная миссия Евразийского женского форума?

- Мы говорим на форуме не о том, как помочь женщинам. Мы говорим о том, как использовать колоссальный потенциал международного женского движения в решении глобальных проблем человечества.

Надо признать, что женщины более организованны, они быстрее объединяются для решения сложных задач. Например, в мире пока нет отдельных мужских движений по обсуждению климатических проблем или проблем цифровизации. А вот такие женские движения есть. Возможно, так происходит потому, что долгое время женщины не могли реализовать свой потенциал, подвергаясь дискриминации. Но в силу этого они здорово организовались. И эту силу нужно использовать в интересах всего человечества.

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- Вы третий раз возглавляете редакционную комиссию по подготовке итогового документа форума. Какова специфика работы над резолюцией в этом году?

- Сам формат обсуждений становится более разнообразным, объём вопросов, которые включаются в повестку, более широкий. Год от года растёт и сам уровень дискуссий форума. Это означает, что и требования к его итоговому документу также растут.

Работа над резолюцией продолжается уже несколько месяцев — мы получили огромное количество предложений, которые представляют 110 стран.

Мы разделили итоговый документ по пяти направлениям, на которые и ориентирован сам форум. Это, во-первых, мир и безопасность, во-вторых, социальная политика, в-третьих, здоровый образ жизни, в-четвёртых, экономика и цифровизация, в-пятых, климат и экология. Подчеркну, что в эту работу включены и профильные министерства и ведомства, а также наши внешние партнёры, академически круги и общественные объединения, не только женские, кстати.

- Резолюция, как вы говорили ранее, получается объёмной, занимает восемь страниц. Когда вы готовы представить её мировой общественности?

- Сейчас есть понимание структуры документа — мы уже близки к избранной точке. Но редакционная работа продолжается, она не закончена. И мы будем готовы представить итоговую резолюцию не ранее 15 октября, в последний день работы форума.





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Честно признаюсь, что мы чувствуем определённый кураж: понимая всю ответственность, мы также понимаем, что нам удастся успешно справиться с задачей.

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