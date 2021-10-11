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Кристина Риччи вышла замуж спустя два месяца после объявления о беременности

Кристина Риччи вышла замуж спустя два месяца после объявления о беременности

В минувшую субботу 41-летняя звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи вышла замуж. Избранником американской актрисы стал 37-летний британский парикмахер Марк Хэмптон, роман с которым она скрывала.


Кристина Риччи и Марк Хэмптон

Подробностями торжества молодожены не поделились, опубликовав в соцсетях лишь два снимка со своей свадьбы. На них они позируют на фоне цветочной арки.


Мистер и миссис,

— подписала фотографии Кристина.

Сейчас пара находится в радостном ожидании прибавления в семье. Два месяца назад Риччи сообщила о беременности. Тогда же она рассекретила и свои отношения с Хэмптоном.


Для актрисы ребенок станет вторым — у нее есть семилетний сын Фредди от бывшего мужа Джеймса Хеердегена.

Расставание супругов было скандальным. Риччи подала на развод в прошлом году, после того как муж, по ее словам, в очередной раз напал на нее в их доме. Риччи рассказала, что поведение супруга изменилось в разгар пандемии, когда все были вынуждены соблюдать карантин и много времени проводили дома наедине друг с другом. Тогда он неоднократно проявлял насилие, оскорблял и унижал ее. В этот период распались многие семьи, в том числе и знаменитые.

После очередного семейного скандала Риччи обратилась в полицию и получила запретительный судебный приказ в отношении бывшего мужа, а спустя несколько дней она подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия". В ходе бракоразводного процесса она также получила полную опеку над их сыном, однако Хеердеген получил право видеться с сыном. Развод пары был окончательно завершен в июле.


Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Когда она начала встречаться с Хэмптоном, неизвестно. О личной жизни стилиста до встречи с Риччи ничего не известно.


Марк Хэмптон
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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