Ксения Собчак, Яна Рудковская, Евгения Медведева на открытии парфюмерного бутика в Москве

Вадим Карасев

В пятницу в Москве прошло открытие первого в России флагманского бутика Dior Beauty, где можно будет найти парфюмерию, косметику и аксессуары. Перерезала красную ленточку Ксения Собчак, которая затем умчалась вести корпоратив в Сочи, где и произошло смертельное ДТП, которое теперь бурно обсуждают в сети.

Гостями мероприятия в ТЦ "Европейский" также стали Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Елена Крыгина, Юлия Хлынина, Анастасия Уколова, Наталья Максимова и другие светские звезды.





Ксения Собчак













Яна Рудковская





Евгения Медведева и Кристина Левиева





Приглашенные на открытие с интересом изучили расширенный ассортимент нового бутика, где можно найти не только классические ароматы, но даже ароматические свечи и средства из банной линии. Кроме того, в магазине можно будет найти и эксклюзивные коллекции ароматов, отвечать за создание которых будет новый креативный директор парфюмерного направления Dior Франсис Куркджян.





Елена Крыгина





Наталья Максимова





Анастасия Уколова





Кристина ЛевиеваАлина ЛаврентьеваРегина ТодоренкоАнна Александрова





Юлия Хлынина

Ну а следом гости отправлялись в фуршетную зону, где под первый бокал шампанского делились последними новостями, ну а после второго-третьего уже лихо танцевали под сет диджея Ефима Гинзбурга.

Зеваки из числа обычных посетителей торгового центра с любопытством смотрели на происходящее и заметно оживлялись, когда за широкими спинами охранников удавалось рассмотреть какую-нибудь знаменитость.





Елена Крыгина с гостями вечеринкиНадя Бесчетникова