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Ксения Собчак, Яна Рудковская, Евгения Медведева на открытии парфюмерного бутика в Москве

Ксения Собчак, Яна Рудковская, Евгения Медведева на открытии парфюмерного бутика в Москве

В пятницу в Москве прошло открытие первого в России флагманского бутика Dior Beauty, где можно будет найти парфюмерию, косметику и аксессуары. Перерезала красную ленточку Ксения Собчак, которая затем умчалась вести корпоратив в Сочи, где и произошло смертельное ДТП, которое теперь бурно обсуждают в сети.

Гостями мероприятия в ТЦ "Европейский" также стали Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Елена Крыгина, Юлия Хлынина, Анастасия Уколова, Наталья Максимова и другие светские звезды.


Ксения Собчак




Яна Рудковская


Евгения Медведева и Кристина Левиева


Приглашенные на открытие с интересом изучили расширенный ассортимент нового бутика, где можно найти не только классические ароматы, но даже ароматические свечи и средства из банной линии. Кроме того, в магазине можно будет найти и эксклюзивные коллекции ароматов, отвечать за создание которых будет новый креативный директор парфюмерного направления Dior Франсис Куркджян.


Елена Крыгина


Наталья Максимова


Анастасия Уколова


Кристина Левиева
Алина Лаврентьева
Регина Тодоренко
Анна Александрова


Юлия Хлынина

Ну а следом гости отправлялись в фуршетную зону, где под первый бокал шампанского делились последними новостями, ну а после второго-третьего уже лихо танцевали под сет диджея Ефима Гинзбурга.

Зеваки из числа обычных посетителей торгового центра с любопытством смотрели на происходящее и заметно оживлялись, когда за широкими спинами охранников удавалось рассмотреть какую-нибудь знаменитость.


Елена Крыгина с гостями вечеринки
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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