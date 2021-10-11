Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 11 октября 2021 года

Лунный день сегодня 11 октября 2021 года

Начинать неделю лучше всего подготовленными, и советы астрологов помогут провести день успешно. Рекомендации, отраженные в лунном календаре, будут актуальны для тех, кто привык одерживать победу даже в самых сложных ситуациях.


Начинается новая неделя, и этот понедельник обещает быть благоприятным по энергетике. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть активными и позитивными, чтобы дела шли в гору, а досадные промахи не становились преградой на пути к счастью.

Фаза Луны: Луна продолжает свой рост в Знаке Стрельца, и в понедельник наступят 5 лунные сутки. День будет активным, однако разумная осторожность не помешает. Главной опасностью этого дня астрологи называют невнимательность.

Магнитные бури 11 октября: солнечная активность по-прежнему на невысоком уровне, и на этот день возмущений в магнитосфере не предвидится.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
воплощение в жизнь ранее запланированного;
выполнение данных обязательств;
возвращение долгов;
решение юридических вопросов;
повышение энергетики.

Что отпугнет успех в этот день


спешка и импульсивность;
финансовые операции;
обман;
сомнения.

Домашние дела по лунному календарю

Понедельник — не самое подходящее время для ведения домашних дел. Астрологи рекомендуют свети домашнюю работу к минимуму и посвятить время решению действительно важных вопросов. В свободные часы лучше всего заняться творчеством. Благодаря хенд мейду будет проще восстановить энергетику и остаться в прекрасном расположении духа. Уместными в понедельник будут и встречи с друзьями — душевные посиделки в спокойной атмосфере помогут достичь внутренней гармонии.

Что надеть в этот понедельник

Начало недели — активное время, когда энергии и энтузиазма должно быть много. Сохранить позитивный настрой и не бросать начатое в этот понедельник помогут яркие оттенки желтого, оранжевого, а также насыщенные синие цвета. Четкие геометрические узоры помогут обрести уверенность, а украшения из металла придадут стойкости. В качестве талисманов этого дня выступят янтарь, малахит, изумруд и халцедон.


Финансы и работа 11 октября

Понедельник — прекрасное время для воплощения в жизнь планов, если они проработаны и нет сомнений в их исполнении. Финансовая активность, напротив, может привести к убыткам, поэтому любые финансовые операции должны быть продуманы. Халатность, неумение идти на компромиссы, сомнения — все это негативно повлияет на работу.

11 октября коллективная работа принесет удачу, если учиться работать в коллективе, принимать мудрые решения и не бояться встать во главе, координируя работу коллег или подчиненных. Уместным в этот день будет и поиск новой должности, однако прощаться со старой работой спешно и не взвесив все «за» и «против» не имеет смысла.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроению в этот день угрожает разве что собственный настрой, поэтому астрологи рекомендуют начать день активно, принять теплый душ и выпить любимый напиток. В период осенних простуд его можно заменить травяными настоями, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с недомоганиями за короткий срок. День будет активным из-за роста Луны, и излишки энергии нужно пускать в мирное русло: физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна.

Любовь и общение в 5 лунный день

Привлечь удачу в личной жизни поможет честность, открытость и умение искать обоюдно выгодные решения. Это значит, что понедельник подходит для примирения, новых шагов навстречу друг другу и перевода отношений на новый, более близкий уровень. Астрологи не рекомендуют начинать общение, если интуиция подсказывает, что человек не является тем, кем на самом деле хочет казаться, и благодаря предчувствию одинокие сердца смогут обойти стороной токсичных личностей, с которыми не построить гармоничных отношений.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 11 октября 2021 года
Лунный день сегодня 11 октября 2021 года
Аналитики составили портрет типичного покупателя онлайн-магазина
Аналитики составили портрет типичного покупателя онлайн-магазина
В Кремлевском дворце состоялись концерт ко Дню Учителя и награждение лучших педагогов года
В Кремлевском дворце состоялись концерт ко Дню Учителя и награждение
В Москве завершился Первый всероссийский форум классных руководителей
В Москве завершился Первый всероссийский форум классных руководителей
Трагедии, романы и зависимости: как сложилась жизнь актеров сериала "Клон" 20 лет спустя
Трагедии, романы и зависимости: как сложилась жизнь актеров сериала
Звездный Instagram: звезды на вечеринках, показах и даже на Байконуре
Звездный Instagram: звезды на вечеринках, показах и даже на Байконуре
В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в Европу
В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Кадыров заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на турнире в Чечне
Кадыров заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на
Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе
Perseverance подтвердил возможную жизнь на Марсе
Вечерняя мода и коллекции на весну: смотрим новые лукбуки
Вечерняя мода и коллекции на весну: смотрим новые лукбуки
На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда "Москва-2020"
На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда

Топ на сегодня

Исцеляющая сила кошачьего мурчания
Исцеляющая сила кошачьего мурчания
Гороскоп на 2022 год для женщин
Гороскоп на 2022 год для женщин
Верховная рада потребовала гарантий членства Украины в ЕС, остановки СП-2 и больше денег
Верховная рада потребовала гарантий членства Украины в ЕС, остановки
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма "Последняя дуэль" в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма

Еще по теме

Лунный день сегодня 11 января 2021 года
Лунный день сегодня 15 января 2021 года
Лунный день сегодня 13 апреля 2021 года
Лунный день сегодня 28 декабря 2020 года