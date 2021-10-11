Лунный день сегодня 11 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинать неделю лучше всего подготовленными, и советы астрологов помогут провести день успешно. Рекомендации, отраженные в лунном календаре, будут актуальны для тех, кто привык одерживать победу даже в самых сложных ситуациях.

Начинается новая неделя, и этот понедельник обещает быть благоприятным по энергетике. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть активными и позитивными, чтобы дела шли в гору, а досадные промахи не становились преградой на пути к счастью.

Фаза Луны: Луна продолжает свой рост в Знаке Стрельца, и в понедельник наступят 5 лунные сутки. День будет активным, однако разумная осторожность не помешает. Главной опасностью этого дня астрологи называют невнимательность.

Магнитные бури 11 октября: солнечная активность по-прежнему на невысоком уровне, и на этот день возмущений в магнитосфере не предвидится.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;воплощение в жизнь ранее запланированного;выполнение данных обязательств;возвращение долгов;решение юридических вопросов;повышение энергетики.спешка и импульсивность;финансовые операции;обман;сомнения.

Понедельник — не самое подходящее время для ведения домашних дел. Астрологи рекомендуют свети домашнюю работу к минимуму и посвятить время решению действительно важных вопросов. В свободные часы лучше всего заняться творчеством. Благодаря хенд мейду будет проще восстановить энергетику и остаться в прекрасном расположении духа. Уместными в понедельник будут и встречи с друзьями — душевные посиделки в спокойной атмосфере помогут достичь внутренней гармонии.

Что надеть в этот понедельник

Начало недели — активное время, когда энергии и энтузиазма должно быть много. Сохранить позитивный настрой и не бросать начатое в этот понедельник помогут яркие оттенки желтого, оранжевого, а также насыщенные синие цвета. Четкие геометрические узоры помогут обрести уверенность, а украшения из металла придадут стойкости. В качестве талисманов этого дня выступят янтарь, малахит, изумруд и халцедон.

Финансы и работа 11 октября

Понедельник — прекрасное время для воплощения в жизнь планов, если они проработаны и нет сомнений в их исполнении. Финансовая активность, напротив, может привести к убыткам, поэтому любые финансовые операции должны быть продуманы. Халатность, неумение идти на компромиссы, сомнения — все это негативно повлияет на работу.

11 октября коллективная работа принесет удачу, если учиться работать в коллективе, принимать мудрые решения и не бояться встать во главе, координируя работу коллег или подчиненных. Уместным в этот день будет и поиск новой должности, однако прощаться со старой работой спешно и не взвесив все «за» и «против» не имеет смысла.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроению в этот день угрожает разве что собственный настрой, поэтому астрологи рекомендуют начать день активно, принять теплый душ и выпить любимый напиток. В период осенних простуд его можно заменить травяными настоями, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с недомоганиями за короткий срок. День будет активным из-за роста Луны, и излишки энергии нужно пускать в мирное русло: физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна.

Любовь и общение в 5 лунный день

Привлечь удачу в личной жизни поможет честность, открытость и умение искать обоюдно выгодные решения. Это значит, что понедельник подходит для примирения, новых шагов навстречу друг другу и перевода отношений на новый, более близкий уровень. Астрологи не рекомендуют начинать общение, если интуиция подсказывает, что человек не является тем, кем на самом деле хочет казаться, и благодаря предчувствию одинокие сердца смогут обойти стороной токсичных личностей, с которыми не построить гармоничных отношений.