Медведев: переговоры с Украиной бессмысленны до появления вменяемого руководства
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел "абсолютно бессмысленными" переговоры с нынешними властями Украины в силу их несамостоятельности и неадекватности. Об этом он написал в своей статье для газеты "Коммерсант".
Экс-премьер обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский — человек "с определенными этническими корнями", всю жизнь говоривший по-русски и заработавший в России большие деньги во время актерской карьеры — после прихода к власти "из страха получить очередной "майдан" полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, отказался от своей идентичности", стал "служить" националистическим силам.
Медведев убежден, что Зеленскому противно это делать. "Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", - добавил политик.
Медведев считает, что и с остальными представителями украинской политической элиты вести переговоры сейчас бессмысленно, поскольку это несамостоятельные люди.
"Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период", - уточнил Медведев.
Он подчеркнул, что во времена Советского Союза Москва давала республикам в составе страны большую самостоятельность, чтобы избежать трагических событий вроде Пражской весны 1968 года. Украина же пребывает в полной зависимости от Запада, начиная с денежных вливаний в экономику и заканчивая контролем над руководством украинских спецслужб. Таким образом западные страны делают из Украины "Анти-Россию", при этом даже не позволяя вступить в ЕС и НАТО.
"Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет", - поясняет Медведев.
Зампредседателя Совбеза уверен, что "слабые люди" во главе Украины стремятся лишь "набить свои карманы", в том числе с помощью офшоров. При этом лидера, который решил бы принести себя в жертву ради Украины и не пытался бы монетизировать власть, "не было, нет и, похоже, пока не будет". Кроме того, руководители Украины сейчас - это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свои взгляды и позиции "в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", считает Медведев.
Медведев подчеркивает, что это позиция не каких-то конкретных людей, а всех представителей Украины на международных переговорах. Таким людям не может быть доверия и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, убежден автор статьи.