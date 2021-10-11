Медведев: переговоры с Украиной бессмысленны до появления вменяемого руководства

Вадим Карасев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел "абсолютно бессмысленными" переговоры с нынешними властями Украины в силу их несамостоятельности и неадекватности. Об этом он написал в своей статье для газеты "Коммерсант".

Экс-премьер обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский — человек "с определенными этническими корнями", всю жизнь говоривший по-русски и заработавший в России большие деньги во время актерской карьеры — после прихода к власти "из страха получить очередной "майдан" полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, отказался от своей идентичности", стал "служить" националистическим силам.

Он должен бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов,— чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа "закона" о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них.

Медведев убежден, что Зеленскому противно это делать. "Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", - добавил политик.

Медведев считает, что и с остальными представителями украинской политической элиты вести переговоры сейчас бессмысленно, поскольку это несамостоятельные люди.



"Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период", - уточнил Медведев.

Он подчеркнул, что во времена Советского Союза Москва давала республикам в составе страны большую самостоятельность, чтобы избежать трагических событий вроде Пражской весны 1968 года. Украина же пребывает в полной зависимости от Запада, начиная с денежных вливаний в экономику и заканчивая контролем над руководством украинских спецслужб. Таким образом западные страны делают из Украины "Анти-Россию", при этом даже не позволяя вступить в ЕС и НАТО.

"Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет", - поясняет Медведев.

Зампредседателя Совбеза уверен, что "слабые люди" во главе Украины стремятся лишь "набить свои карманы", в том числе с помощью офшоров. При этом лидера, который решил бы принести себя в жертву ради Украины и не пытался бы монетизировать власть, "не было, нет и, похоже, пока не будет". Кроме того, руководители Украины сейчас - это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свои взгляды и позиции "в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", считает Медведев.

Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений.

Медведев подчеркивает, что это позиция не каких-то конкретных людей, а всех представителей Украины на международных переговорах. Таким людям не может быть доверия и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, убежден автор статьи.

"Что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело", - резюмировал Медведев.