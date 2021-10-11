Минтруд не разрешил женщинам коня на скаку и в горящую избу

Новые нормативы указали, сколько килограммов может поднять россиянка на работе

00:00 Автор: Марина Третьякова

В течение часа работница может переложить 175 килограммов капусты с земли в грузовик, либо 350 килограммов хлеба — с конвейера в лотки. Такие ограничения следуют из проекта приказа Минтруда о нормах нагрузок на женщин. На самом деле это не больше и не меньше прежних стандартов, заверили «Парламентскую газету» в ведомстве. Просто раньше всё считали в «килограмм-сила-метрах» — не самая удобная расчётная единица, оставшаяся ещё с советских времён. А теперь будут считать просто в килограммах. «Парламентская газета» разобралась, облегчится ли в будущем женский труд.

Два ведра воды или дюжина буханок в час

Встретить в современной России женщину-грузчицу практически невозможно. Об этом позаботился Трудовой кодекс, который запретил прекрасному полу поднимать и перемещать грузы тяжелее допустимых норм, установленных Правительством ещё в 1993 году.

Стандарты зависят от характера деятельности. Если таскать тяжести — не основная часть работы, то допустимая норма десять килограммов. Это примерно ведро воды. Женщина может переносить его не чаще двух раз в час. Так что для современных специалистов по охране труда Тося из фильма «Девчата», притащившая ящик гвоздей на второй этаж, — грубое нарушение закона.

Если же нужно что-то брать и переносить в течение всей смены, то груз не должен весить больше семи килограммов. И есть ещё ограничение — «величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа работы». Она измеряется в килограмм-сила-метрах. Если женщина поднимает груз с пола, то предельно допустимый показатель 875 кгс*м, а с другой поверхности — вдвое больше.

В 2021 году женщины будут управлять «Ласточкой» и «Сапсаном»

Килограмм-сила-метры — показатель, в котором надо умножить вес предмета на приложенную силу и на расстояние, на которое его переносят. Проблема в том, что в других нормативных документах эту единицу не применяют. Например, в методике оценки условий труда, по которым чиновники проверяют предприятия, учитывают «суммарную массу грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены». А её измеряют в килограммах.

Вот Минтруд и планирует заменить в приказе о допустимых нагрузках на женщин килограмм-сила-метры на привычные килограммы. Проект документа уже прошёл публичное обсуждение и готовится к рассмотрению в Правительстве. По нему в течение каждого часа женщина может перемещать с рабочего стола суммарно до 350 килограммов, а с пола — до 175 килограммов.

И тогда получается, что, например, женщина может перекладывать с конвейера в лоток 12 полукилограммовых буханок хлеба в минуту. А с пола можно поднимать и перемещать по три килограмма в минуту, например передавать на погрузку кочаны капусты.

Хотя цифры изменились, сами нормы нагрузок остались прежними, только выражены они теперь в других единицах, пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Минтруда. К слову, в упомянутой методике оценки условий труда закреплены именно современные параметры — 350 и 175 килограммов.





«Действующие сегодня нормы нагрузок основаны на результатах многолетних научных исследований, в том числе проводимых НИИ медицины труда», — подчеркнули в Минтруде.

Поправки, предлагаемые этим ведомством, носят уточняющий характер, сами нормы нагрузки не меняются, подтвердил и первый зампредседателя Комитета Госдумы VII созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. «Этот документ ещё раз подчёркивает позицию государства: женщина — это будущая мать и государство должно охранять её от неблагоприятных производственных факторов», — добавил парламентарий.

Отметим, есть ещё отдельный приказ Минтруда об охране труда конкретно при погрузочно-разгрузочных работах. В нём указана ещё одна важная цифра: 15 килограммов — такой вес женщины могут однократно поднимать, никуда не перемещая.

Технологии расширяют выбор

Помимо ограничений нагрузок для женщин, в России действует список профессий, в которых прекрасному полу работать вовсе запрещено. Его разработали на основе всё тех же установок Трудового кодекса о защите материнства. В перечне приведены специальности, которые могут повлиять на возможность иметь детей, например слесарь травильного цеха, мастер-взрывник, дробильщик.

В списке ещё недавно насчитывалось 450 запретных для женщин профессий. С 2021 года его сократили на сто позиций. Теперь россиянки могут работать монтажниками-верхолазами, водителями большегрузов и машинистами высокоскоростных поездов. А с 1 марта 2022 года откроется доступ к профессиям авиамеханика, инженера по обслуживанию самолётов и вертолётов.





Читайте также:

• Неисправные карусели перестанут калечить людей • Врачи рассказали, что поднимать тяжести с прямой спиной необязательно • Куда привезет женское такси

Как поясняли «Парламентской газете» в Минтруда, пересмотр списка назрел благодаря развитию технологий, которые существенно улучшили условия работы, облегчили ручной труд и снизили риски негативного влияния на здоровье.

«Перечень запрещённых для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше», — заявлял первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда 8 сентября. Он также уточнял, что и сегодня женщины могут устроиться на «запретную» работу, если спецоценка конкретного рабочего места подтвердит безопасные условия труда.

#работа

3964