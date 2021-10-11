Минздрав разработал основы госрегулирования в области химической безопасности

19:26 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство здравоохранения разработало законопроект «О химической безопасности РФ» для реализации госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в России комплексного регулирования вопросов обеспечения химической безопасности на законодательном уровне нет.

Проектом предлагается система мер противостояния химугрозам на основе взаимодействия заинтересованных органов власти на федеральном и региональном уровне, включая единые межотраслевые подходы в этой сфере.

Документ определяет химическую безопасность как состояние защищённости людей и окружающей среды от воздействия опасных химических факторов. Кроме того, предлагается дать определения таким понятиям, как опасный химический фактор, химический риск, химические угроза и защита, потенциально опасное химическое вещество и опасные стойкие химические соединения, токсичность, химически загрязненная территория, зона химического заражения и так далее.

На химическую и биологическую безопасность России могут выделить более 13,8 млрд рублей за три года

Законопроект определяет основные химугрозы, устанавливает комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия опасных химических факторов и порядок проведения мониторинга химических рисков.

Основой обеспечения химбезопасности станут в том числе обеспечение доступности информации и повышение осведомлённости людей в этой сфере; охрана и рациональное использование природных ресурсов; презумпция химической опасности при планировании деятельности на потенциально опасных химических объектах и совершенствование национальной системы химбезопасности.

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Для предупреждения и предотвращения аварий, диверсий и терактов на потенциально опасных химических объектах предусмотрен комплекс мер. Порядок осуществления мер по локализации и ликвидации зон химического заражения, возникших из-за ЧП будет утверждать кабмин.

Для управления рисками в области обеспечения химической безопасности предполагается создание государственной информсистемы. Требования к порядку создания, эксплуатации и хранения содержащейся в базе данных информсистемы информации, а также защите обрабатываемой в ней информации установит Правительство.

Проект определяет полномочия федеральных органов госвласти, региональных властей, органов местного самоуправления в области химбезопасности, а также устанавливает права и обязанности населения и организаций в этой области.

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В случае принятия законопроекта, в его развитие потребуется издание отдельных нормативных правовых актов Президента РФ, кабмина и заинтересованных министерств.

При этом уточняется, что осуществление комплекса мер, направленных на нейтрализацию химических угроз, предупреждение и снижение химических рисков не потребует выделения дополнительных средств из бюджета, так как отдельные меры осуществлялись в рамках ряда федеральных целевых программ.

Согласно проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, на обеспечение химической и биологической безопасности России в следующие три года выделят выше 13,8 миллиарда рублей.

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