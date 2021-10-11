Модернизация школьных пищеблоков резко активизирована в Хабаровском крае

В Хабаровском крае набирает обороты модернизация пищеблоков в школьных столовых. В этом году, как уточнили в пресс-службе губернатора и Правительства региона, для переоборудования кухонь в 59 школах по распоряжению губернатора края Михаила Дегтярева выделено около 55 млн рублей.

В частности, благодаря краевой субсидии в этом году проведены мероприятия по модернизации пищеблоков сразу в одиннадцати школах одного лишь Вяземского района на общую сумму около 4 млн рублей, из которых 2 млн 709 тысяч – средства регионального бюджета.

«Впервые за долгие годы из краевого бюджета выделены средства на оснащение школьных столовых. А это напрямую влияет на повышение качества питания школьников», – отметила начальник Управления образования Вяземского района Хабаровского края Марина Савченко.