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Модернизация школьных пищеблоков резко активизирована в Хабаровском крае

Модернизация школьных пищеблоков резко активизирована в Хабаровском крае

В Хабаровском крае набирает обороты модернизация пищеблоков в школьных столовых. В этом году, как уточнили в пресс-службе губернатора и Правительства региона, для переоборудования кухонь в 59 школах по распоряжению губернатора края Михаила Дегтярева выделено около 55 млн рублей. 

В частности, благодаря краевой субсидии в этом году проведены мероприятия по модернизации пищеблоков сразу в одиннадцати школах одного лишь Вяземского района на общую сумму около 4 млн рублей, из которых 2 млн 709 тысяч – средства регионального бюджета.

«Впервые за долгие годы из краевого бюджета выделены средства на оснащение школьных столовых. А это напрямую влияет на повышение качества питания школьников», – отметила начальник Управления образования Вяземского района Хабаровского края Марина Савченко.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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