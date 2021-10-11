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Наталья Ионова впервые выступила вместе со старшей дочерью Лидой

Наталья Ионова впервые выступила вместе со старшей дочерью Лидой

В минувшие выходные на канале "Россия" вышел новый выпуск шоу "Дуэты", в котором известные артисты исполняют популярные песни дуэтом с другими знаменитостями. Но с кем именно, они узнают непосредственно на самом шоу.

Одним из самых неожиданных и впечатливших публику номеров стало выступление 35-летней Натальи Ионовой вместе с ее 14-летней дочерью Лидией. Они спели песню группы IOWA "Одно и то же".

Как призналась Ионова, она даже предположить не могла, что будет выступать с дочерью, а если бы узнала об этом заранее, то отказалась бы выходить на сцену вместе с ней.


Песня "Одно и то же" настолько романтичная, что я была уверена: в дуэте со мной будет выступать мужчина. Я никак не могла подумать, что на сцене окажется мой ребенок! Я просто не понимаю, как они это все провернули! Если бы я заранее знала, что мне предстоит петь дуэтом с дочкой, я бы, наверное, отказалась. Никогда не решилась бы выйти с ней на сцену. Потому что она очень крутая, я обожаю то, что она делает в музыке, и являюсь ее огромной поклонницей,

— рассказала Наталья.


Наталья Ионова с дочерью Лидией

Первой петь начала Наталья Ионова. Ее дочь при этом находилась за стеной. А когда песню стала исполнять Лидия, певица услышала ее искаженный голос и не догадалась, кто поет, пока стена не поднялась. Увидев дочь, она не сдержала эмоций и расплакалась.



Старшая дочь Натальи Ионовой и ее 49-летнего супруга Александра Чистякова Лидия (пара также воспитывает 10-летнюю дочь Веру) пошла по стопам своей звездной мамы. Она всерьез увлекается музыкой, поет и выпускает клипы. Как и ее мама в свое время, она тоже взяла творческий псевдоним и выступает под сценическим именем Lidus.



Творчество девочки уже нашло признание и у публики — в инстаграме ее музыкального проекта уже больше 28 тысяч подписчиков. Родители увлечения дочери одобряют и разрешают ей самовыражаться. В последние пару лет Лида часто экспериментировала с внешним видом: брила голову, красила волосы в яркие цвета. Теперь она сделала еще и пирсинг.

Сама Наталья Ионова в начале своей карьеры тоже нередко меняла имидж, так что и свою дочь она не считает нужным в этом смысле ограничивать.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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