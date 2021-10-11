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Норвежский ледник сохранил лыжу возрастом 1300 лет

Норвежский ледник сохранил лыжу возрастом 1300 лет

Древняя лыжа была извлечена из ледника на горе Дигерварден на юге Норвегии. Она хорошо сохранилась и, в частности, на ней имеется крепление, позволившее узнать, как носили лыжи более тысячи лет назад.

Первую древнюю лыжу из ледника Дигерварден ледниковые археологи достали в 2014 году. С тех пор они следили за этим местом, отслеживая таяние льда по спутниковым фотографиям, в надежде на новые находки. В этом году они увидели, что лед значительно отступил, поэтому три недели назад команда провела полевую разведку и обнаружила еще одну лыжу, застрявшую во льду, примерно в пяти метрах от того места, где была найдена первая лыжа. Она была слишком прочно врезана во лед, чтобы ее можно было удалить на месте, поэтому археологи вернулись через шесть дней, расчистили снег и вырубили топором кусок льда с лыжей. Затем они растопили лед горячей водой и извлекли лыжу.

Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Как и лыжа 2014 года, новая находка сохранила крепление, сделанное из кожаного ремешка, березовых прутьев и деревянного бруска. Точно такой же тип крепления был на первой лыже. Однако две лыжи не идентичны. Недавно найденная лыжа находится в гораздо лучшем состоянии, потому что она располагалась на 4,5 метра глубже во льду, чем предыдущая находка. При длине 1,9 и ширине 17 см она на 17 см длиннее и на 2 см шире, чем первая лыжа. Вероятно, это связано с тем, что лыжа 2014 года сжалась и покоробилась из-за менее благоприятных условий. Обе лыжи имеют отверстие в носке. Есть небольшие различия в резьбе на передней части лыж. Задняя часть новой лыжи заостренная, а задняя часть лыжи 2014 года прямая.

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По материалам: polit.ru

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