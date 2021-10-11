Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, поэтому очень важно понять, каким будет этот понедельник. Нумерологи рассказали, что нам уготовила судьба и какое число окажется сегодня самым главным.

Чтобы первый день недели был максимально продуктивным, нумерологи советуют пользоваться советами о том, как всегда оставаться энергичными и полными сил. Это поможет вам легко пережить любые невзгоды.

Число-покровитель 11 октября 2021 года

Чтобы понять, что за число диктует свои условия сегодня, необходимо знать две вещи — текущую дату и порядковый номер дня недели. Складываем все цифры вместе и получаем: 1+1+1+0+2+0+2+1+1=9.

Главным числом этого дня становится Девятка. В этот раз не нужно повторно складывать полученные числа, поэтому эксперты заявляют, что сила данного числа будет максимально возможной, почти как в зеркальную дату. Девятка — число, заключающее в себе силу стихии Воздуха. Это значит, что большинству из сегодня будет улыбаться удача в тех делах, которые вышли на финишную прямую. Оставайтесь собранными и спокойными. Формирование числа 9 из единиц и двоек означает, что сегодня перед нами будет выбор — действовать самостоятельно либо просить помощи у окружающих. И тот, и другой варианты по-своему хороши.

Главный символ дня — конь, олицетворяющий собой легкость, грацию и свободу. Все это присуще Девятке, а поэтому и мы с вами должны стремиться к обладанию подобными качествами.





События 11 октября из прошлого

11 октября 1138 года произошло мощнейшее землетрясение в Алеппо. Его жертвами стали более 200 000 человек. Пока у руля Девятка, вероятность сильных природных катаклизмов крайне низка.

11 октября 1875 года состоялось прибытие в Канаду первых поселенцев из Ирландии. Это замечательный день для поездок, переездов, путешествий, смены обстановки.

11 октября 1881 года была запатентована фотопленка. В этот же день, но в 1887 году Томас Эдисон запатентовал машину для подсчета голосов на выборах. Эксперты советуют стремиться к достижению своих целей и пробовать новый подход к решению привычных задач.

11 октября 1958 года на космодроме Байконур взорвалась ракета-носитель при попытке вывести на орбиту межпланетный спутник. Старайтесь не начинать ничего нового в этот день.

11 октября 1994 года произошел обвал рубля по отношению к доллару. Сегодня лучше быть осторожнее в обращении с деньгами.

Советы нумерологов на этот понедельник

Это благоприятный день для того, чтобы провести время с семьей или второй половинкой. Новые знакомства могут быть разочаровывающими. Девятка хочет, чтобы люди довольствовались тем, что у них есть.

Нумерологи считают, что сегодняшний день наилучшим образом подходит для увольнения с работы или для выхода на новое место.

Благодаря Девятке у многих из нас стихнут внутренние противоречия. Это число подарит гармонию и осознание того, в каком именно направлении стоит дальше двигаться.

Каждый из нас сможет найти применение своим способностям. Главное — стараться, пробовать и не бояться проколов. Они бывают у всех, но самыми сильными становятся те, кто извлекают из них уроки.

Талисманы удачи на 11 октября

Если вы собираетесь быть максимально активными, вам помогут изделия из золота, а также такие минералы, как янтарь и сердолик. Эти талисманы помогут вам оставаться в тонусе, меньше уставать.

Сегодня нам нужна уверенность и твердость духа, поэтому полезным помощником станет руна Треба. Нанесите ее на тело или поставьте ее изображение на телефон или рабочий стол компьютера. Вот как она выглядит:



