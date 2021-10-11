Обладатель Нобелевской премии мира назвал Моргенштерна "говном"

Вадим Карасев

59-летний главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал третьим русским, а также третьим журналистом в истории, получившим Нобелевскую премию мира. Его поздравили многие коллеги, в том числе и Ксения Собчак - она взяла у журналиста интервью о политике, а также поговорила о деятельности популярного рэпера Моргенштерна.

Беседуя со светской львицей, обладатель "нобелевки" не мог сдержать своего раздражения от одного из поступков музыканта. Несколько месяцев назад Моргенштерн объявил сбор денег на помощь больному ребенку и даже сам перечислил на это круглую сумму. Однако вскоре он объяснил, что сделать это его вынудили силовики - ему пообещали большие проблемы в случае отказа.

"А потом он рассказал о том, как силовики заставили помочь ребенку. Это такое говно, такое говнище! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка. И другие благотворители подумают: Господи, так они же отжимают под этим поводом деньги, да? Понимаешь, что это ужас", - возмутился Муратов в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак!".

Телеведущая всё же попыталась защитить звезду, но редактор не изменил мнения. По его словам, эта тема не стоит обсуждения и траты на неё времени.

Да пошел он нафиг. Не хочу тратить ни твоего времени, ни моего, на обсуждение этого говна. Не хочу.

Ранее Ruposters писал, что Моргенштерн назвал бойцов ММА остановившимися в развитии.