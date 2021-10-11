Охотный ряд на низком старте

Госдума нового созыва приступит к работе на этой неделе

00:00 Автор: Ольга Шульга

Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва пройдёт во вторник 12 октября. Парламентское большинство решило щедро поделиться комитетами с оппозицией, а кандидатуры на руководящие посты в палате названы заранее. Что изменилось на Охотном ряду после выборов и какие вопросы депутаты рассмотрят уже на первом заседании? «Парламентская газета» обобщила всю известную информацию.

Раньше — лучше

Согласно Конституции, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва должно состояться на тридцатый день после избрания, но Президент России имеет право созвать Госдуму и раньше. Владимир Путин этой возможностью воспользовался. ЦИК утвердил результаты выборов 24 сентября, и значит, впервые новый состав палаты должен был собраться в двадцатых числах октября. Однако глава государства своим указом назначил пленарное заседание на 12 октября.

«Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны», — отметил председатель Госдумы VII cозыва Вячеслав Володин.

Кто будет работать в новом думском созыве

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли 17-19 сентября. В общей сложности состав Госдумы обновился на 48,5 процента, рассказал журналистам Вячеслав Володин. Средний возраст депутатов — 53,1 года, это на один год больше, чем в предыдущем составе палаты. Спикер уточнил, что в следующем созыве будут работать семь парламентариев в возрасте до 30 лет, 53 депутата в возрасте 30-39 лет, 115 законодателей в возрасте 40-49 лет, 149 — в возрасте 50-59 лет, 126 избравшихся в Госдуму парламентариев в возрасте 60 лет и старше.

В «Единой России» средний возраст всех депутатов составил 52,8 года, в КПРФ — 56,2 года, в «Справедливой России — За правду» — 59,2 года, в ЛДПР — 48,1, во фракции «Новые люди» — 37,6.

От «Единой России» в Госдуму избрались 263 мужчины (81,2 процента от состава фракции) и 61 женщина (18,8 процента); от КПРФ — 50 мужчин (87,7 процента) и семь женщин (12,3 процента); от «Справедливой России — За правду» — 24 мужчины (88,9 процента) и три женщины (11,1 процента); от партии ЛДПР в Госдуму прошли только мужчины — 21 депутат. Во фракции «Новые люди» будет 10 мужчин (76,9 процента) и три женщины (23,1 процента).

Кстати, по состоянию на 7 октября в Госдуме зарегистрировались 414 из 450 избранных депутатов, из них 65,8 процента (296 человек) вакцинировались или ревакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщил журналистам Вячеслав Володин.

Как изменится структура Госдумы

Подготовкой первого пленарного заседания занимается созданная по распоряжению Вячеслава Володина временная депутатская рабочая группа. Её задача — составить проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы восьмого созыва палаты. Также она утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счётной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Госдумы.





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Уже известно, что в новом созыве изменится структура Комитетов палаты. Их число планируют увеличить с 26 до 32.

«Большей частью это связано с тем, чтобы синхронизировать предмет деятельности, название комитетов, со структурой федеральных органов исполнительной власти», — пояснил «Парламентской газете» руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя Госдумы VII созыва Александр Жуков.





Например, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству фактически предлагают разделить на четыре комитета. «Будет комитет по экономической политике, второй — по промышленности и торговле, третий — по защите конкуренции и четвёртый — по малому и среднему предпринимательству», — отметил Жуков.

Вместо Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи будет три комитета: по физической культуре и спорту, другой — по туризму и развитию туристической инфраструктуры и третий — по молодёжной политике. Раньше был Комитет по образованию и науке. Теперь будут два комитета, один — по науке и высшему образованию, а второй — по просвещению.

Комитеты между фракциями будут делиться не пропорционально количеству депутатов, а 50 на 50. То есть представители «Единой России» возглавят половину комитетов, а другую половину — представители других парламентских партий.

Продолжается работа и по подготовке рабочих кабинетов законодателей.

«Тут нет такого принципа: старожилам — прежние кабинеты, а новичкам — что останется. В этом вопросе прежде всего исходим из того, что необходимо комитетам. Если депутат работает в каком-то комитете, то понятно, что расположение рабочих мест членов комитета должно быть достаточно удобным и компактным», — пояснил Александр Жуков.

Какие вопросы планируют рассмотреть на первом заседании

Первое пленарное заседание палаты будет посвящено решению организационных вопросов: это выборы председателя Госдумы, заместителей председателя и формирование комитетов, рассказал Александр Жуков.

Порядок выбора спикера и вице-спикеров Госдумы прописан в законе. Фракции имеют право выдвинуть своих кандидатов из числа депутатов, и по каждому из них пройдет обсуждение. После этого всех претендентов (кроме тех, кто взял самоотвод) внесут в список для голосования.

Председателя Госдумы, его первых заместителей и вице-спикеров выбирают тайным голосованием с использованием бюллетеней, но может быть принято и решение об открытом голосовании. Спикером Госдумы станет тот кандидат, за которого проголосовало более 50 процентов от общего числа депутатов.

25 сентября на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва, президент Владимир Путин предложил избрать председателем палаты Вячеслава Володина. 7 октября Володина выдвинула на должность председателя Госдумы партия «Единая Россия».

Первое заседание в соответствии с Конституцией откроет старейший депутат — в VIII созыве это должен был сделать Владимир Ресин, однако он уступил это право Валентине Терешковой.

Список, приглашенных на первое пленарное заседание в Госдуме уже утвердили. В него вошли 47 человек, в том числе Президент, глава Правительства, руководители федеральных органов исполнительной власти, глава Центризбиркома, ректоры ведущих университетов. Также приглашены представители делового сообщества: Александр Шохин, Александр Калинин, Алексей Репик, представитель профсоюзов Михаил Шмаков, представители региональных заксобраний, которые входят в президиум Совета законодателей.

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