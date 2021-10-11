Особенности биметаллических радиаторов отопления

Роман Иванов

При подборе отопительных батарей есть несколько вариантов по материалам исполнения. Биметаллические модели радиаторов имеют свои преимущества и конструктивные особенности, которые оценили многие потребители.

При выборе радиаторов отопления существуют некоторые нюансы, на которые следует ориентироваться, чтобы вас устраивали все технические характеристики.

Особенности биметаллических батарей отопления

По материалам исполнения биметаллические радиаторы состоят из сплава двух металлов. Чаще всего это соединение стали и алюминия. Такой сплав обладает повышенной эффективностью, поскольку алюминий имеет отличную теплопроводность, а сталь отлично выдерживает различные уровни давления.

Каждый элемент рассматриваемых радиаторов состоит из двух частей. Внутреннее отделение произведено из стали и передает тепловую энергию от теплоносителя на внешнюю структуру, которая произведена из алюминия. Алюминиевая часть состоит из множества делений, которые создают качественные конвекционные процессы.

Размер и мощность радиатора могут отличаться, поскольку на каждой секции есть резьба с двух сторон, позволяющая регулировать данные параметры.

Преимущества биметаллических радиаторов

Биметаллические радиаторы отопления, благодаря своим конструктивным особенностям, имеют целый ряд преимуществ:

Длительный срок эксплуатации. Срок службы качественного биметаллического радиатора составляет от 20 до 50 лет. Высокие параметры прочности. Стальная сердцевина не боится сильных гидравлических толчков. Высокие показатели теплоотдачи. Корпус из алюминия способствует быстрому распространению тепла по всей площади помещения. Невосприимчивость к коррозии. С жидкостью контактирует лишь сталь, поэтому коррозийные процессы не опасны для данных радиаторов. Высокая скорость реакции на команды термостата. Это происходит благодаря уменьшенному объему для теплоносителя по сравнению с аналогами из других материалов.

Еще одним существенным плюсом биметаллических батарей является их приятный внешний вид. Такой радиатор будет смотреться в любом помещении вне зависимости от интерьера и дизайна.

Чтобы не ошибиться с выбором, в первую очередь важно подбирать нужное количество секций. Это зависит от площади отапливаемого помещения и от мощности конкретной модели радиатора. При подключении к центральному отоплению следует устанавливать показатели максимального рабочего давления, так будет безопасней и надежней.



